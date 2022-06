As vinícolas brasileiras e a agenda ESG

O termo “ESG” (Environmental, Social e Governance), que significa meio ambiente, social e governança, é o assunto do século. Inclui o cuidado com o planeta, com a população mundial e a perfeita harmonia entre os dois, com responsabilidade socioambiental, reputação e credibilidade para as empresas.

E isso tem tudo a ver com os produtores de vinhos brasileiros. Primeiro, porque tudo começa no vinhedo: o cultivo das uvas requer o cuidado com a terra, para que ela possa produzir sempre e com tempo para recuperação. As temáticas de regeneração dos solos, o uso reduzido de defensivos e o cuidado com a biodiversidade são não só mais desejáveis mas imprescindíveis na viticultura sustentável.

Na produção dos vinhos tranquilos e espumantes, a redução da pegada de carbono vem das boas práticas ao longo do processo, como o uso de garrafas mais leves, fornecedores de insumos socialmente responsáveis, rótulos ou estojos com selo de carbono neutro, reciclagem de resíduos e reúso de fontes de energia.

A comunidade inclui produtores parceiros e funcionários e suas famílias, que fazem parte do entorno das vinícolas e dos vinhedos. A sensibilização das pessoas envolvidas por meio da educação é um processo contínuo, de modo a torná-las cada vez mais responsáveis e cientes desses compromissos e da agenda dentro das empresas, tal como diversidade e inclusão, segurança no trabalho e consumo responsável de bebidas alcoólicas.

Uma marca ou empresa que queira ser atraente para as futuras gerações deve ser a primeira a abordar o quesito sustentabilidade empresarial. A oportunidade dentro da viticultura sustentável e o consumo crescente dos vinhos e espumantes no Brasil vêm com suas contrapartidas. Para que as vinícolas brasileiras possam se destacar em um mercado fragmentado, de grande concorrência, elas devem ser socialmente responsáveis, ambientalmente sustentáveis e administradas de forma correta.

O Brasil é um país que oferece um mundo de possibilidades, com grandes dimensões, visões plurais, diversidade, coragem e iniciativas criativas. As empresas e marcas que fizerem o trabalho com iniciativas ESG serão celebradas com um futuro mais sustentável para todos. Um brinde a elas!

