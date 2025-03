A trajetória de uma líder

Luiza Helena Trajano, uma das líderes mais influentes do varejo brasileiro, construiu uma trajetória inspiradora à frente do Magazine Luiza. Aos 76 anos, lidera pelo segundo ano consecutivo o ranking Thought Leaders 100, da consultoria global Horse, que reconhece os executivos mais transformadores do Brasil. Sua atuação é marcada pela liderança visionária, inovação e compromisso com o empreendedorismo. O escritório onde trabalha vai além de um espaço de ­decisões — reflete seus valores e sua forma de gerir os negócios.

O poder da transparência

“Aprendi no balcão o que é empatia: colocar-se no lugar do outro”, diz. Para reforçar esse princípio, sua sala tem paredes de vidro, ficando à vista de todos. “É a primeira sala visível ao sair do elevador. Um bom líder precisa ser acessível.”

Cultura de aprendizado

Frequentadora assídua da National Retail Federation (NRF), a maior feira de varejo do mundo, Trajano mantém uma mentalidade de evolução contínua. “Nunca podemos parar de aprender.”

Inovar para crescer

A pandemia acelerou a digitalização do Magalu. Com a plataforma Parceiro Magalu, mais de 600.000 pequenos negócios continuaram a vender online. “Desafios são oportunidades disfarçadas”, afirma Trajano, destacando que, durante esse período, a empresa dobrou de tamanho. O crescimento rendeu prêmios exibidos até na recepção.

O legado

O empreendedorismo feminino marca a trajetória de Luiza Helena Trajano e do Magalu. Retratos de mulheres da família adornam seu escritório, refletindo sua missão. “Nunca adotei postura masculina. Sempre usei saia ou vestido para afirmar minha feminilidade”, diz. Iniciativas como o Grupo Mulheres do Brasil e o trainee para profissionais negros reforçam seu legado. “Quero ser lembrada como alguém que lutou para fazer o Brasil avançar.”