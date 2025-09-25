24 horas em Oslo

Oslo não é apenas a cidade onde, desde 1901, é entregue anualmente o Prêmio Nobel da Paz, nem o local que abriga a famosa Rota do Sol da Meia-Noite, em que, durante o verão, o sol não se põe por semanas. Com pouco mais de 700.000 habitantes e situada no extremo norte da Europa, na Península Escandinava, a capital da Noruega se destaca também por sua cena cultural cosmopolita. Fundada em 1040, a cidade começou como um pequeno entreposto comercial e, ao longo dos séculos, se transformou em uma capital conhecida pelos espaços verdes, saunas, museus e arquitetura inovadora.

Quem passeia pelas ruas de Oslo entende o motivo pelo qual a Noruega figura entre os destinos mais desejados, segundo o ranking da National Geographic. Em 2024, o país recebeu 6,2 milhões de turistas, de acordo com dados oficiais. Mesmo com o movimento cotidiano, o trânsito é silencioso, já que a Noruega se tornou o primeiro país do mundo a ter uma frota de carros elétricos superior à de veículos a gasolina. Não é à toa que a Tesla, de Elon Musk, tem na Noruega um de seus principais mercados — o Tesla Model Y foi o carro mais vendido no país no primeiro semestre de 2025.

Apesar do sucesso da empresa automotiva, é possível explorar os principais pontos turísticos e culturais de Oslo a pé. A combinação de história e modernidade, aliada à segurança, oferece aos visitantes uma infinidade de experiências para aproveitar. Se você tem 24 horas para conhecer o melhor da cidade, aqui estão alguns lugares para explorar ao máximo essa experiência.

Um hotel: The Thief

O The Thief vai além da hospedagem de luxo. Localizado na ilha artificial de Tjuvholmen, em Oslo — cujo nome pode ser traduzido como “Ilha dos Ladrões” —, o hotel butique tem uma história curiosa: o bairro ganhou esse apelido no passado por ter sido um refúgio seguro para contraventores, mas hoje é um dos pontos mais sofisticados da cidade. Inaugurado em 2013, o The Thief é um ícone de arquitetura moderna e design sofisticado, além de ser um verdadeiro museu de arte contemporânea. E o melhor: não é preciso ser hóspede para admirar a coleção impressionante de obras que adornam o espaço. O hotel conta com 119 quartos e suítes, todos decorados com móveis de designers renomados e obras de arte escolhidas a dedo pelo curador Sune Nordgren. Entre os artistas cujas obras estão expostas, destacam-se nomes como Andy Warhol, Cindy Sherman e Richard Prince, tornando o The Thief um destino imperdível para quem busca uma experiência que une arte e história.

Um restaurante: The Salmon

The Salmon (The Salmon/Divulgação)

Tradicional restaurante em Oslo, o The Salmon segue à risca o conceito de experiência gastronômica. Além dos pratos com salmão, o espaço combina gastronomia de alta qualidade com a educação sobre a indústria norueguesa de cultivo do peixe. Aberto diariamente das 11h30 às 22 horas, o The Salmon apresenta em seu cardápio uma variedade de pratos à base de salmão, preparados de maneira tradicional e moderna. Destacam-se o salmão grelhado com batata trufada e aspargos, o tartare de salmão, e o salmão defumado quente com risoto de espinafre. O restaurante também oferece opções de sushi, como o Crunchy Salmon e o Salmon Aburi Maki. Para complementar a refeição, há uma seleção de coquetéis, vinhos e refrigerantes, como o Chablis Sainte Marie.

Um museu: Munch Museum

Munch Museum (Stian Lysberg/AFP/Getty Images)

O Grito é, sem dúvida, a obra mais emblemática de Edvard Munch, e é justamente no bairro de Tøyen, perto do centro de Oslo, que você encontra o Museu Munch, com essa e outras obras desse artista. O espaço exibe uma vasta coleção de pinturas, desenhos e gravuras de sua autoria, com destaque para O Grito. O museu mergulha na vida pessoal de Munch e nos temas emocionais que permeiam sua obra, como a angústia, a solidão e a condição humana. Com horário de funcionamento até as 21 horas, o museu oferece também mostras temporárias e eventos culturais que aprofundam ainda mais a conexão do público com o universo de Munch. Em agosto deste ano, o espaço foi o cenário do jantar comemorativo dos dez anos da Oslo Runway, a semana de moda norueguesa. Um adendo: o museu fica ao lado da Ópera de Oslo, um dos principais pontos turísticos da cidade e ícone da arquitetura moderna. A Ópera é famosa pelo seu telhado inclinado, que permite aos visitantes caminhar sobre ele e desfrutar uma vista deslumbrante da cidade. Logo, é possível conhecer os dois.