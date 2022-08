Vulcão entra em erupção na Islândia e surpreende moradores; veja vídeo

O vulcão Fagradalsfjall da Islândia entrou em erupção nesta quarta-feira, 3, a cerca de 32 quilômetros da capital de Reykjavik.

Descrito como um "fogo dançante", o fenômeno atraiu a atenção dos moradores da região. Muitos foram até lá tirar fotos, gravar vídeos e testemunhar a erupção. Assista ao vídeo:

⚡️The Fagradalsfjall volcano has awakened in Iceland. It is located just 30 km from Reykjavik, the capital of Iceland. Video from local media. pic.twitter.com/vs2hyT5H8D

