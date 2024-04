Vinicius Rodrigues, do BBB 24, sofre acidente de carro e ajuda outras vítimas da colisão; veja

O atleta paralímpico e ex-participante do BBB 24, Vinicius Rodrigues, sofreu um acidente na madrugada desta segunda-feira, 8, enquanto viajava de Maringá para Londrina, ambas cidades do Paraná. O ônibus em que estava se envolveu em uma colisão com outro veículo e acabou capotando.

O acidente foi anunciado pelo próprio atleta nas redes sociais, que afirmou que está bem, apesar do susto. Em um vídeo, ele compartilhou: "Livramento. Acidente grave. O ônibus em que eu estava capotou. Consegui abrir a emergência e ajudar algumas pessoas. Estou bem, com apenas ferimentos leves da pancada. Mais uma vez, enfrentei a morte de perto", destacou.

De acordo com Vinicius, uma caminhonete teria invadido a pista contrária à frente do ônibus, causando a colisão e o capotamento. Ele também mencionou que o motorista do ônibus faleceu no acidente, enquanto o condutor do veículo ficou preso entre os ferros retorcidos. O resgate foi acionado e prestou assistência no local.

🚨VEJA: Vinícius Rodrigues, ex-BBB24, sofreu um grave acidente de ônibus na madrugada desta segunda-feira no Paraná pic.twitter.com/oHB7IOhlD7 — Alfinetei (@ALFINETEI) April 8, 2024

Há quase 10 anos, Vinicius perdeu uma das pernas em um acidente de carro e desde então se dedica ao esporte paralímpico.

Participação no BBB 24