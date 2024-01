Quem saiu do BBB 24 hoje? Vinicius é o quinto eliminado do reality

Nesta terça, 23, aconteceu o quinto Paredão do BBB 24. Competindo em um Paredão quíntuplo com Giovanna Pitel, Marcus, Vinicius e Alane, o atleta paralímpico Vinicius foi o eliminado da vez, com apenas 9,92% dos votos para ficar.

Veja as outras porcentagens:

Alane - 40,85%

Giovanna Pitel - 15,96%

Marcus - 20,75%

Luigi - 12,52%

Por que Vinicius foi eliminado?

No Paredão, o atleta recebeu votos de Marcus, Deniziane, Alane e Leidy Elin. Mas, afinal, o que explica isso?

Quando Vanessa Lopes ainda estava no programa, Vinícius teve uma fala polêmica sobre a influenciadora, que passava por um momento de confusão mental. Na ocasião, o atleta disse que o programa se tratava de um "big choro Brasil".

Vinicius acredita que recebeu votos das amigas de Vanessa por causa disso. Ele explicou que fez o comentário pois estava incomodado com a forma como a influenciadora brigou com Bin Laden. "Você vê alguém contra seu amigo Davi, tu não ia se inflamar ou ficar na fúria?", disse para Isabelle.

Na noite de segunda-feira, Marcus estourou com Vinicius e mostrou um ponto do que estava por trás do voto. De acordo com o comissário de bordo, o atleta paralímpico foi falso durante o "Sincerão" e não mostrou o que realmente estava pensando. "Você nunca debochou de ninguém? Você falou para todo mundo 'eu sou amigo das pessoas certas, por isso que nunca vou para a Xepa e, quando for Líder, não estou nem aí para quem está na Xepa'. Então, fala a verdade aqui na frente", disse.