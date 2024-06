Veja imagens do novo filme do Superman

Novas fotos do set de filmagens do próximo filme do Superman, dirigido por James Gunn, oferecem uma visão detalhada do Daily Planet no universo DC. O filme, que faz parte do novo DC Universe, trará David Corenswet no papel de Superman e está programado para ser lançado em 11 de julho de 2025.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por James Gunn (@jamesgunn)

De acordo com o canal WKYC, as novas imagens do set mostram o edifício do Daily Planet em Cleveland, Ohio, que está sendo transformada na cidade fictícia de Metrópolis. A produção está listada como “Genesis” no site da Greater Cleveland Film Commission, com datas de filmagem de 17 de junho a 16 de julho, segundo a agência Angela Boehm Casting.

O novo filme de James Gunn promete dar um destaque maior à cultura do Daily Planet, comparado às versões anteriores de Superman. Além dos personagens já conhecidos como Clark Kent, Lois Lane, Jimmy Olsen, Perry White e Steve Lombard, a nova produção incluirá Cat Grant e Ron Troupe, enriquecendo o elenco e trazendo um foco maior no jornalismo.

First look at The Daily Planet in Superman. pic.twitter.com/juJhQb63Yc — Home of DCU (@homeofdcu) June 18, 2024

Superman será interpretado por David Corenswet, com Rachel Brosnahan como Lois Lane e Nicholas Hoult como Lex Luthor. A trama promete explorar o início da carreira de Clark Kent como jornalista, enquanto ele se estabelece como Superman. O filme faz parte do capítulo "Gods and Monsters" do novo DC Universe e é o primeiro a ser lançado sob a direção criativa de Gunn.

Cleveland está sendo transformada em Metrópolis, com o icônico edifício Leader sendo utilizado como o Daily Planet. O edifício, inaugurado em 1913, foi originalmente construído para abrigar dois jornais locais e agora será um marco no novo filme do Superman. Placas e banners pelas ruas referem-se à cidade fictícia de Metrópolis, criando um cenário autêntico para a produção.

Metropolis está sob ataque! Carros esmagados e entulhos são vistos no set de #Superman pic.twitter.com/8RbYNiQhvj — DCVERSO (@DCverso1) June 20, 2024

Expectativas para o novo filme

O Daily Planet desempenhará um papel crucial no novo filme, destacando-se mais do que nas versões anteriores. Com um elenco robusto e uma abordagem renovada, o filme de Gunn promete trazer uma nova perspectiva para a vida de Clark Kent e seu alter ego, Superman. A expectativa é alta para o primeiro trailer, que deve ser lançado após a conclusão das filmagens.

A reformulação do universo DC com "Gods and Monsters" visa revitalizar a franquia, trazendo novas histórias e personagens ao público. O Daily Planet, como símbolo do jornalismo e da verdade, será um elemento central nessa nova fase. Com a estreia marcada para 2025, os fãs aguardam ansiosos para ver como essa nova visão de Superman e seu mundo será apresentada.