Unlock CCXP: evento de negócios geek anuncia Spotify como apoiador oficial

Falta pouco para a CCXP23 e o Unlock CCXP já começou a anunciar seus parceiros e palestrantes em grande estilo. Para esse ano, o evento anuncia sua parceria com o Spotify, o maior streaming de música do mundo, que atuará como apoiador oficial.

O encontro, que tradicionalmente ocorre nos dois dias antes da CCXP, reunirá profissionais consagrados do mundo do entretenimento e empreendedorismo.

O que é o Unlock CCXP?

O evento direcionado aos profissionais do mercado de entretenimento e comunicação, que conta com palestras e masterclasses sobre os bastidores da cultura pop.

A conferência realizada pela CCXP voltada para negócios do entretenimento acontecerá nos dias 28 e 29 de novembro de 2023, em horário a ser divulgado. O pacote inclui palestras e conteúdo de negócios.

Durante o Unlock, a CCXP também realiza a apresentação exclusiva da nova edição da pesquisa Geek Power.



Quem está confirmado no Unlock CCXP de 2023?

Para a edição de 2023 já estão confirmadas as presenças de diversos nomes influentes, tais como:

Criadores do podcast Podpah, Igão, Mítico e o CEO e sócio da empresa, Victor Assis, além das apresentadoras Nyvi Estephan e Carol Costa.

Andreza Delgado, sócia e fundadora da Perifacon

Renan Pizi, CEO da Pizzi Toys e Iron Studios

Luiz Gustavo Pacete, Editor da Forbes Tech

Marcos Piangers, comunicador, especialista em empreendedorismo criativo na cultura pop e autor

Fernando Luna cofundador da plataforma Mina Bem-Estar e colunista da Gama Revista

Laysa Peixoto, Astronauta Análoga, Cientista e Empreendedora

Otávio Juliato, sócio co-fundador da CCXP

David Diesendruck, da Redibra: a agência de licenciamentos mais premiada do Brasil

Babi Boni CSO e Líder de Inovação na Digital Favela .

Como comprar ingressos para o Unlock CCXP?

Os ingressos, no lote atual, têm o valor de R$ 3.200 e oferecem a oportunidade única de conhecer os bastidores do maior festival de cultura pop do mundo.

Os participantes do Unlock CCXP desfrutarão de uma visita guiada pela montagem da CCXP, entrada na Spoiler Night (noite anterior à abertura do evento) e acesso a todos os dias do festival com entrada VIP, uma hora antes da abertura ao público.

O café da manhã e o almoço durante os dias de palestras estão inclusos, assim como um Happy Hour para networking com diversos profissionais do mercado.



Os ingressos podem ser adquiridos através do site oficial da CCXP.