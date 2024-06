Só Track Boa: confira line-up completo, como chegar e preços de ingressos

Neste fim de semana começa a nova edição do Só Track Boa, festival que reúne grandes nomes da música eletrônica em São Paulo.

O evento vai ocorrer em 14 e 15 de junho, no Neo Química Arena, na zona leste da cidade. Neste ano, o festival vai dividir as atrações pela primeira vez em três palcos diferentes: o Never Stop Dancing (NSD), Oca e LuvLab, cada um com suas próprias características físicas e musicais.

No line-up estão incluídos artistas como: Vintage Culture, Adam Beyer, Anna, Bhaskar, Meca, Cat Dealers, Gabe e Dubdogz.

Após eventos no Estádio Canindé e no Autódromo de Interlagos, o evento ocorrerá pela primeira vez no estacionamento da Neo Química Arena, com acesso à infraestrutura do estádio, incluindo banheiros e áreas cobertas.

Na área VIP, os participantes desfrutarão de banheiros e bares exclusivos, vistas privilegiadas dos palcos, espaços para descanso e outras comodidades.

Quando começa o Só Track Boa?

O festival ocorre nos dias 14 e 15 de junho, às 19h. A edição deste ano será sediada no Neo Química Arena, Avenida Miguel Ignácio Curi, próximo da estação do metrô Corinthians/Itaquera, da linha vermelha.

Quais ingressos ainda estão disponíveis?

Passaporte: Dá acesso aos 2 dias do festival.

Passaporte Área Vip: Dá acesso aos 2 dias do festival e à área vip dos palcos.

Day Pass | Regular e Área Vip: Ingresso para um dos dias

Meia: É necessária a apresentação do documento comprobatório para: pessoas PCD e seu acompanhante, estudantes e professores.

Inteira: Ingresso sem necessidade de comprovação

Os preços dos ingressos variam de R$ 550 a R$ 650. As áreas VIPs do festival custam de R$ 1.100 pra R$ 2.200. As vendas são feitas na plataforma Ingresse.

Onde assistir online o Só Track Boa

Os shows do Só Track Boa serão transmitidos gratuitamente pela Beatport.

Veja o Line-up completo do Só Track Boa