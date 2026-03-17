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'Sessão da Tarde': qual filme passará na TV Globo nesta terça-feira, 17?

Comédia brasileira traz Samantha Schmütz de volta ao papel de Selminha

Sessão da Tarde: (TV Globo / Reprodução)

Sessão da Tarde: (TV Globo / Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 17 de março de 2026 às 06h34.

Nesta terça-feira, 17, a Sessão da Tarde da Globo exibe a comédia brasileira "Tô Ryca 2".

A trama traz de volta Selminha (Samantha Schmütz), que retorna pagando mais caro em tudo que quer.

O problema começa quando uma estranha com o mesmo nome surge afirmando ser a herdeira legítima da fortuna — colocando em xeque tudo que Selminha conquistou.

O filme conta ainda com Marcello Melo Jr. no elenco.

Confira o trailer:

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Que horas começa a Sessão da Tarde nesta terça-feira?

A exibição começa às 15h25, no horário de Brasília, pela Globo.

Acompanhe tudo sobre:Sessão da Tarde

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