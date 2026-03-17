'Sessão da Tarde': qual filme passará na TV Globo nesta terça-feira, 17?

Sessão da Tarde: (TV Globo / Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 17 de março de 2026 às 06h34.
Nesta terça-feira, 17, a Sessão da Tarde da Globo exibe a comédia brasileira "Tô Ryca 2".
A trama traz de volta Selminha (Samantha Schmütz), que retorna pagando mais caro em tudo que quer.
O problema começa quando uma estranha com o mesmo nome surge afirmando ser a herdeira legítima da fortuna — colocando em xeque tudo que Selminha conquistou.
O filme conta ainda com Marcello Melo Jr. no elenco.
Confira o trailer:
A exibição começa às 15h25, no horário de Brasília, pela Globo.