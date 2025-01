São Paulo celebra o Ano Novo Chinês com desfiles, música e gastronomia na Liberdade

Nesta quarta-feira, 29 de janeiro, começa o Ano Novo Chinês, uma das celebrações mais importantes da cultura chinesa. Cada ano no calendário chinês é associado a um dos doze animais do zodíaco, e 2025 será o Ano da Serpente de Madeira. As festividades, que envolvem rituais, danças e apresentações, homenageiam os ancestrais e atraem boa sorte para o novo ciclo.

No calendário chinês, cada ano é regido por um animal do zodíaco chinês, e 2025 será marcado pelo signo da Serpente de Madeira. Esse símbolo representa sabedoria, cautela e transformação, e espera-se que o novo ano traga oportunidades de crescimento e renovação. As comemorações também coincidem com a chegada da primavera, reforçando os temas de harmonia e recomeço.

São Paulo recebe festa no bairro da Liberdade

Em São Paulo, o bairro da Liberdade, centro da comunidade chinesa na cidade, se prepara para mais uma edição das comemorações. A região, conhecida por sua riqueza cultural, se transforma anualmente em um ponto de encontro para moradores e turistas que desejam vivenciar e aprender mais sobre a cultura asiática.

Neste sábado, dia 1º de fevereiro, as festividades começam às 10h e prometem atrair um grande público ao longo do fim de semana. Além das tradicionais danças do leão e do dragão, o evento contará com uma ampla variedade gastronômica da culinária chinesa.

Confira a programação do Ano Novo Chinês na Liberdade

Sábado, 1º de fevereiro:

10h: Abertura com autoridades

11h: Desfile da dança do leão e do dragão

12h às 19h: Atrações culturais e atividades:

Apresentações musicais

Danças típicas

Demonstrações de caligrafia

Exibições de Kung Fu

Tai Chi Chuan

Domingo, 2 de fevereiro:

11h: Desfile da dança do leão e do dragão

11h30 às 18h: Atrações culturais e atividades:

Apresentações musicais

Danças típicas

Demonstrações de caligrafia

Exibições de Kung Fu

Tai Chi Chuan

O evento é uma oportunidade única para imergir na tradição chinesa e celebrar um novo ciclo com arte, cultura e gastronomia.