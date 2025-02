Bússola & Cia: Omni cresce com financiamento a motoristas de aplicativo

O Compra Planejada da Omni já viabilizou a compra de veículos no montante de R$ 20 milhões. A expectativa é que a linha de crédito supere R$ 60 milhões em 2025. O financiamento foi lançado no ano passado para que motoristas de aplicativos adquirissem veículos que eles eventualmente alugam para trabalhar em aplicativos como Uber e 99.

O produto é oferecido por meio de locadoras parceiras, principalmente no Sudeste, mas já está disponível em todo o território nacional. O Compra Planejada atingiu recorde dos financiamentos em dezembro de 2024, quando foram concedidos cerca de R$ 7,2 milhões em crédito.

Nos primeiros 15 dias de 2025, a Omni financiou em torno de R$ 1,5 milhão.

Frota

A Infleet fechou 2024 com um crescimento expressivo de 120% e já projeta um 2025 ainda mais acelerado na gestão de frotas. A startup captou R$ 18 milhões e está investindo em inteligência artificial para tornar as estradas mais seguras, aprimorando o monitoramento dos motoristas. Com 700 clientes em todo o Brasil, as soluções da Infleet buscam reduzir custos operacionais das frotas, diminuindo em até 40% a manutenção, economizando 25% no consumo de combustível e elevando a produtividade dos motoristas em 20%.

Nano

A CloQ foi uma das cinco startups selecionadas como destaque na categoria Aceleração do TD Impacta. O programa, que distribuiu R$ 5,2 milhões para 40 negócios de impacto social, é uma iniciativa do Tesouro Direto em parceria com a B3 e executada pela Artemisia. Operando em fase Beta, a CloQ já concedeu 18 mil nano-empréstimos, entre R$ 100 e R$ 500, beneficiando mais de 7.500 clientes e movimentando mais de R$ 4 milhões.

Valores

A Zaxo alcançou recorde de negócios concluídos no ano passado e projeta superar R$ 600 milhões em valores transacionados no primeiro semestre de 2025. O pipeline da empresa inclui setores estratégicos como saúde, energia, tecnologia, serviços, logística e agronegócio. Em 2024, a assessoria participou de quatro grandes transações, incluindo joint ventures e operações de buy-side e sell-side. Para 2025, a expectativa é ampliar esse volume, com mais de R$ 400 milhões já em negociações ativas.

Compra

A plataforma de gestão digital Galileu anunciou a aquisição de três empresas e prevê faturamento superior a R$ 50 milhões para 2025. Fundada em 2021, a empresa visa transformar o acesso à medicina de qualidade para grandes populações. Com a aquisição da Lincon Health, Valor e Saúde e Neomed, a Galileu expande sua atuação no setor de saúde digital, somando mais de R$ 12 milhões anuais em receitas provenientes dessas empresas.

Compra 2

A FreeBrands anunciou a aquisição de 35% da Bewo, startup focada em soluções para o público feminino. A parceria visa fortalecer o portfólio de ambas as empresas e impulsionar o desenvolvimento de novos produtos, com projeção de faturamento da Bewo de R$ 15 milhões nos próximos dois anos.

Transação

A Digital Manager Guru atingiu em 2024 a marca de R$ 3 bilhões transacionados no Brasil, ajudando seus clientes a economizarem mais de R$ 75 milhões em comissões que seriam cobradas por plataformas tradicionais, e projeta dobrar suas transações no país para R$ 6 bilhões em 2025.

Lucro

A Freto obteve um crescimento de 45% na margem bruta em 2024, focando em inovações para eliminar a subcontratação de fretes e melhorar a visibilidade das operações. Com 217 mil veículos e presença em mais de 3.300 cidades, a empresa se destaca pela eficiência e expansão, especialmente no Sudeste e Nordeste.

Cartão

O Pinbank lançou os cartões pré e pós-pagos da Mastercard, sendo que o pré-pago entrou em produção em janeiro e o pós-pago está previsto para março. O produto será disponibilizado para as empresas clientes da fintech, e a expectativa é chegar ao fim do ano com a marca de 150 mil cartões emitidos, principalmente no formato CoBranded.

Lançamento

Sergio Ricardo Santos, ex-CEO da Amil, lança a Valor e Saúde, uma plataforma digital focada na transformação digital do setor de saúde brasileiro. Com objetivo de capacitar profissionais da saúde frente aos desafios da tecnologia no atendimento e gestão, a plataforma abordará temas como saúde digital, longevidade, atenção primária e gestão no setor.

CEO

A Framework Digital inicia uma nova fase com mudanças estratégicas em sua liderança. Leonardo Barros, cofundador da empresa, assume o cargo de CEO. André Dib passa a atuar como Vice-Presidente de Estratégia.

Simples

A Conta Simples, principal plataforma de gestão de despesas corporativas do Brasil, anuncia a chegada de Dgeison De Lucca, ex-Cielo, Bexs Banco e Ebury Bank, como seu novo Chief Technology Officer (CTO).

M&A

No início de 2025, a Auddas reforçou sua presença no mercado de M&A ao atuar em dois projetos estratégicos: a aquisição da Hand Talk pela americana Sorenson e a criação da joint venture SBS Green Seeds, entre Boa Safra e SememBras. No agronegócio, contribuiu para o avanço de práticas agrícolas regenerativas em um mercado estimado em R$ 2,5 bilhões, além de assegurar uma posição no conselho da SememBras.

Vendas

A Propay projeta dobrar os resultados financeiros em 2025 ao apostar na solução Propay Conecta. A inovação deve ser responsável por cerca de 25% do volume de vendas deste ano. A companhia, que já aportou mais de R$ 6 milhões em tecnologia para desenvolver a solução, foca agora no aprimoramento da Propay Conecta.

A Viaflow conseguiu aumento de 36% de receita em 2024. Com isso, a empresa atingiu mais de R$ 14 milhões em faturamento e um EBITDA de 22% no ano. Para este ano, a Viaflow projeta superar R$ 20 milhões em faturamento e manter um EBITDA de 20%.

Run

O runrun.it foi premiado como um dos melhores softwares de gestão de tarefas, projetos e processos no G2 Best Software 2025. Desde 2018, a ferramenta vem conquistando prêmios e se destacando sobretudo por sua usabilidade, implementação e retorno sobre investimento.

FDC

A Fundação Dom Cabral está com inscrições abertas para a nova turma do BASIS, programa voltado à capacitação de gestores de organizações da sociedade civil em todo o país. O objetivo é fortalecer a governança e a gestão dessas iniciativas, promovendo maior eficiência, captação de recursos e sustentabilidade.

Nova direção

A Empresa 1 anunciou o executivo Marcos Maciel como seu novo CEO.

Sócia

A 8D Hubify registrou a entrada de Olivia Biagi como nova sócia. A executiva assumirá a diretoria de Relacionamento Estratégico com o Cliente.

Vice

A Netza&CO anuncia a chegada de Marcelo Chuquer como Vice-Presidente de Novos Negócios.

