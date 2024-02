Sadia vai sortear 255 ingressos para o Lollapalooza 2024; veja como conseguir

A Sadia estará pelo terceiro ano consecutivo no Lollapalooza Brasil. E, para a edição 2024, a marca, que estreia como patrocinadora oficial do evento, preparou a mega promoção “Nuggets que te leva pro LollaBR só com S de Sadia”, que sorteará 240 ingressos (40 pares por dia de festival) de ingressos Lolla Day, modalidade de acesso para um dos três dias do evento, e 15 ingressos (cinco por dia de festival) para um único ganhador e quatro amigos para o Lolla Lounge Day, área premium com open bar e food, ativações de marcas e uma experiência VIP. Ao todo, são 255 sorteados.

A próxima edição do Lollapalloza em São Paulo acontece ao longo de três dias: 22, 23 e 24 de março de 2024. Mais uma vez, o evento será no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Em 2024, o festival contará com quatro palcos e mais de 70 atrações, sem contar todas as ativações de marcas presentes no Autódromo. Ainda há ingressos disponíveis, liberados no site oficial do evento.

Para concorrer aos ingressos da Sadia, o consumidor deve adquirir dois produtos participantes da promoção, que contempla todos os empanados com S de Sadia, e fazer o cadastro no hotsite ou chatbot da Sadia (11 3506-8298). A ação que teve início no dia 29 de janeiro vati até 11 de março, com quatro sorteios que serão realizados nos dias 08 e 22 de fevereiro e 07 e 14 de março.

Entre os itens participantes da promoção estão toda a linha empanados Sadia: Nuggets Original, Nuggets Crocante, Nuggets Queijo, Nuggets Vegetal, Nuggets Legumes, Couve-Flor Wings, Empanadíssimo Peito de Frango Temperado, Empanadíssimo Peito de Frango Apimentado, Empanadíssimo Coxinha das Asas Temperadas, Empanadíssimo Coxinha das Asas Empanadas Apimentadas e o lançamento Big Nuggets. Os itens podem ser adquiridos em pontos de venda da marca em todo o Brasil e nas unidades do Mercato Sadia e Mercato em Casa.

Como ganhar ingressos da Sadia?

O consumidor deve adquirir dois produtos em uma mesma compra e realizar o cadastro do cupom fiscal via WhatsApp Sadia ou hotsite para receber um número da sorte. A promoção é válida para maiores de 18 anos residentes do estado de São Paulo. Com o cadastro completo, o participante concorre aos quatro sorteios de ingressos Lolla Day. Se o participante indicar quatro amigos por meio do link de convite e formar uma chave, ele ganha mais um número da sorte e concorre ao prêmio maior: 15 ingressos para o Lolla Lounge Day, sendo cinco para cada dia do festival, para curtir com a sua galera. A cada amigo que aceitar o convite para participar da ação, por meio do link compartilhado pelo consumidor, o participante líder da chave ganha mais uma chance de ser sorteado - ou seja, se todo o grupo aceitar o convite, o líder recebe quatro números da sorte.

Também será possível alavancar as chances de ganhar. Na compra do Big Nuggets Sadia, lançamento da marca para o evento, ou produtos da linha Empanadíssimo Sadia, o consumidor ganha um número da sorte extra por unidade de produto acelerador. Após a criação da chave, todos os produtos extras cadastrados, além dos necessários para ativar o cadastro inicial, adicionam mais números da sorte para os prêmios.

"A Sadia é uma marca de 80 anos que se reinventa para se manter sempre próxima dos seus consumidores. Como uma marca parceira, buscamos maneiras de engajar e proporcionar experiências únicas para o nosso consumidor, o que não seria diferente com o Lollapalooza. Com essa promoção, oferecemos uma oportunidade extra para todos terem chance de curtir o festival na faixa e ainda degustar um menu delicioso de Sadia, rango oficial do LollaBR”, conta Luciana Bulau, gerente executiva de Marketing Sadia.

Veja a programação oficial do Lollapalooza 2024

Sexta (22)

Blink-182

The Offspring

Arcade Fire

Diplo

Jungle

The Blaze

Dom Dola

Marcelo D2

Jaden

Fletcher

Kittin

MK

Luísa Sonza

BaianaSystem

Lourena

Ratier

Mary Mesk

Classmatic

Maneva

Rancore

Milla Journée

Ella Whatt

Dexter 8º Anjo

Nouvella

From House to Disco

Sábado (23)

Limp Bizkit

Titãs

Hozier

Thirty Seconds to Mars

Above & Boyond

Rina Sawayama

King Gizzard & The Lizard Wizard

BK

Timmy Trumpet

Pierce The Veil

Kevin O Chris

Loud Luxury

Manu Gavassi

Groove Delight

MC Luanna

Tulipa Ruiz

Gabe

Jessica Brankka

Riascode

Supla

Day Limns

Giu

Mariana Dias

Xamã

Sarah Stenzel B2B Curol

Stop Play Moon

Domingo (24)

SZA

Sam Smith

Gilberto Gil

Phoenix

Meduza

Dove Cameron

Omar Apollo

The Drive Era

Zhu

Dayglow

Dombresky

J. Worra

Norhing but Thieves

Céu

Hungria

MC Soffia

Livinho

MC Davi

TZ da Coronel

Oruam

Vulgo FK

Dricka

Rael

Benziê

YMA

Braza

DJ Suburbia

Quais os ingressos da venda geral do Lollapalooza 2024?

As vendas nesse primeiro momentos serão somente dos Lolla Pass, Lolla Comfort Pass e Lolla Lounge Pass by Vivo. Veja ao que cada um dá acesso:

Lolla Pass, passaporte que garante acesso aos 3 dias de festival;

Lolla Comfort Pass, com acesso à área exclusiva que conta com cadeiras, vista privilegiada, lockers, pontos de alimentação e banheiro próprios;

Lolla Lounge Pass, para a área Lolla Lounge, com alimentação e bebidas inclusas.

Como comprar os ingressos do Lollapalooza 2024?

Os ingressos serão vendidos exclusivamente através da Ticketmaster Brasil, ticketeira oficial do festival, e poderão ser comprados online no site, ou na bilheteria física da Ticketmaster. Nas compras online, haverá cobrança de taxa de serviço de 20%; já na bilheteria física, não há cobrança de taxa.

A organização reforça que, para a melhor experiência, os fãs devem fazer a atualização do seu cadastro dentro da plataforma, garantindo assim um acesso mais tranquilo no momento da compra. Durante a venda geral, todos terão acesso a parcelamento em até 3x (três vezes) sem juros. Os clientes têm direito a comprar até 04 (quatro) ingressos, na categoria Pass, por CPF, sendo até 01 (uma) meia-entrada.

Qual o valor dos ingressos?

Lolla Pass: de R$ 1.125 (meia) a R$ 2.250 (inteira) ;

de Lolla Comfort Pass: de R$ 2.000 (meia) a R$ 4.000 (inteira);

de a Lolla Lounge Pass: de R$ 3.975 ( meia) a R$ 3.975 (inteira).

Quando começa o festival?

A próxima edição do Lollapalooza ocorre nos dias 22, 23 e 24 de março de 2024, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.