'Rojst: Milênio' e 'Code 8: Renegados – Parte II': veja o que entra na Netflix essa semana

O mês do Carnaval chegou e a Netflix já divulgou a lista de filmes, séries, documentários, conteúdos infantis e animes que entram no catálogo em fevereiro. Para aqueles que não curtem a folia na rua mas querem aproveitar o feriado em casa, o mês é recheado de conteúdos inéditos, com novas estreias de séries e filmes originais.

Entre os principais destaques está a estreia de "Rojst: Milênio" e o filme "Code 8: Renegados – Parte II"

Confira a lista completa de lançamentos da Netflix na 5ª semana de fevereiro de 2024

Séries que entram esta semana na Netflix

Rojst: Milênio | 28/02/2024

Filmes que entram esta semana na Netflix

Code 8: Renegados – Parte II | 28/02/2024

Documentários que entram esta semana na Netflix