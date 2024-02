Quarteto Fantástico: Pedro Pascal fala pela 1ª vez sobre seu papel; veja o que sabemos sobre o filme

Pedro Pascal quebrou o silêncio pela primeira vez sobre sua escalação como Reed Richards, também conhecido como Sr. Fantástico, no aguardado filme "Quarteto Fantástico" do universo cinematográfico da Marvel.

Em uma entrevista ao Entertainment Tonight, o ator chileno expressou seu entusiasmo em trabalhar com os seus colegas de cena e pela sua entrada no mundo dos super-heróis.

"O que posso dizer é que estou muito animado com isso! Não há nada mais incrível do que fazer parte de um elenco como esse, com Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bacharach e Joseph Quinn, além do nosso diretor Matt Shakman. Ser convidado para fazer parte de uma família como essa é inacreditável, e todos nós queremos fazer nosso melhor e compartilhar o resultado com o mundo", declarou Pedro.

Pedro Pascal ganhou notoriedade por sua atuação como Oberyn Martell em "Game of Thrones" (HBO), na quarta temporada da série. Além disso, ele ganhou destaque como Din Djarin em "The Mandalorian" (Disney+). Mais tarde, ele assumiu o papel de Joel na adaptação live-action de "The Last of Us" (HBO) e está confirmado para voltar ao papel na segunda temporada da série. Sua versatilidade e talento têm conquistado tanto fãs quanto críticos em diferentes papéis e produções.

Josh Friedman (conhecido por "Avatar: O Caminho da Água") é o responsável pelo roteiro de "Quarteto Fantástico", que tem Matt Shakman (diretor de "WandaVision") à frente da direção, e um elenco principal formado por Pascal, Kirby (interpretando a Mulher Invisível), Moss-Bacharach (no papel de Coisa) e Quinn (como Tocha Humana).

Quando novo filme de Quarteto Fantástico será lançado nos cinemas?

O filme está programado para estrear em 25 de julho de 2025 e fará oficialmente parte do MCU (Universo Cinematográfico da Marvel).