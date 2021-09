Rifa de porco, salame e galinha em prefeitura de Santa Catarina viraliza

A sessão desta terça-feira, 31, da Câmara de Vereadores de Nova Veneza, em Santa Catarina, foi um pouco diferente do habitual.

Ao anunciar os prêmios da rifa de R$ 2,00 com o tema "fazenda" da Escola Básica Municipal do Bairro Bortolotto, a vereadora Nadir Spilere (PP) teve uma crise de risos e contagiou o plenário.

Os prêmios inusitados pegaram os presentes de surpresa e animaram o fim da sessão. Entre as opções que os sorteados podem ganhar, estão porcos, patos, galinhas, galos, ovos, salames, torresmo, entre outros animais e alimentos.

O vídeo da sessão viralizou na internet e teve milhares de curtidas e compartilhamentos em poucas horas no Twitter.

"Primeiro lugar, um porco. Segundo lugar, um porco. Terceiro, um porco. Quarto, um pato, mais um salame, mais um queijo. O quinto lugar, uma angolista, mais um queijo, mais uma dúzia de ovos. O sexto lugar, um aquário com peixe, mais salame. O sétimo lugar uma tilápia de dois quilos, mais uma dúzia de ovos, mais um queijo", informou Nadir Spilere, que também é professora da escola.

Confira o vídeo:

Enquanto isso, na sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Nova Veneza (SC)… pic.twitter.com/atUHBiLLyo — Antonio Tabet (@antoniotabet) September 1, 2021

Em entrevista ao portal G1, a diretora da Escola Básica Municipal Bairro Bortolotto, Jussara Laíde Savio, explicou que a inusitada rifa acontece há cerca de três anos e ocorre em datas comemorativa. O valor arrecadado será direcionado para presentes e alimentos para os alunos no Dia das Crianças.

Segundo Jussara, as vendas da rifa irão terminar no dia 14 de setembro. O sorteio está marcado para o dia 20 de setembro e será transmitido pelas redes sociais no perfil da escola.

A escola tem 403 alunos, de 6 a 15 anos. A rifa é distribuída aos estudantes que participam de uma competição entre as turmas. A diretora disse que a escola distribuiu 6 mil números aos funcionários e estudantes.