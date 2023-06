Quer ser do Carreta Furacão? Grupo vai abrir processo seletivo para escolher novo integrante

Em 2018, a informação de que a Carreta Furacão estava com vagas abertas para novos integrantes movimentou a internet — e frustrou alguns fãs quando o grupo veio a público desmenti-la. Dessa vez é verdade: os animadores infantis vão ganhar mais um integrante, a partir de um processo seletivo que será aberto em breve.

"Estaremos fazendo uma seleção para um novo integrante, porém ainda estamos desenhando o projeto. Em breve estaremos divulgando em nossas redes as exigências para os participantes se inscreverem no processo", afirmou um porta-voz do grupo, ao GLOBO.

Requisitos da vaga

Os responsáveis pela Carreta Furacão ainda estão definindo os critérios e requisitos para o preenchimento da vaga. No entanto, o porta-voz do grupo confirmou que saber as coreografias dos anos 1990, em especial de pagode e funk, será imprescindível.

"Para ser integrante tem que saber todos os ritmos, pelo menos o básico", disse.

Os detalhes da seletiva devem ser divulgados nos perfis oficiais da Carreta Furacão no Instagram e no TikTok. Formado originalmente em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, o grupo ganhou notoriedade pelas danças em ruas e pela irreverência dos integrantes, que se fantasiam, cada um, de algum personagem conhecido pelo público.

Fofão proibido?

Em novembro do ano passado, a Justiça de São Paulo proibiu a Carreta Furacão de usar o personagem "Fon-Fon", inspirado no Fofão, em seu trenzinho da alegria. Num processo movido pelo herdeiro do criador do personagem, o grupo foi condenado pelo uso indevido da imagem do Fofão e por tentar burlar direitos autorais.

Tamanho foi o sucesso do trenzinho de Ribeirão Preto que outros grupos semelhantes passaram a aparecer pelo país. Um vídeo de dois deles viralizou esta semana, em Teresópolis, na Região Serrana, por causa de uma briga entre os integrantes. Intérpretes de Homem-Aranha, Super Mário e Pantera Negra trocaram socos durante apresentação no interior do Rio.

De onde veio o Carreta Furacão?

Eles trabalhavam para duas empresas concorrentes que atuam na mesma região. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver uma pessoa vestida de Pantera Negra dando socos em outra que está fantasiada de Homem-Aranha.

Pouco tempo depois, outro, vestido como Super Mário, entra na briga e também começa a agredir o Homem-Aranha, antes que outros personagens e pessoas que estavam no local apartassem a confusão.

Um dos envolvidos na briga (vestido de Homem-Aranha) teve de ser hospitalizado e será submetido a uma cirurgia nesta quinta-feira, segundo o NetDiário. Em nota, a Prefeitura de Teresópolis lamentou o ocorrido.