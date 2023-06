Bússola Cultural: semana destaca contação de histórias e oficina de cosplay

Dramaturgia Circense

A Biblioteca de São Paulo (BSP) está com inscrições abertas para oficinas e cursos. As atividades são gratuitas e contemplam públicos de várias idades. Por exemplo, “Livro ilustrado” é o tema da oficina “O poder das cores para contar histórias”, ministrada pela ilustradora Anabella López, nos dias 13 e 14/06, das 14h30 às 17h30. Serão abordados conceitos básicos de comunicação visual e a teoria dos contrastes de cor, a importância das relações cromáticas para organizar o espaço, a composição de imagens, entre outros. A partir de 18 anos. Inscrições pelo link: bsp.org.br/inscricao. O ator, diretor e dramaturgo Hugo Possolo, dos Parlapatões, um dos grupos circenses mais importantes da cidade de São Paulo, compartilha a longa experiência artística no curso de dramaturgia circense realizado nos dias 20, 21 e 22/6, das 10h às 13h. As aulas têm como objetivo estudar e criar dramaturgias circenses por meio de conversas e exercícios práticos. A partir de 16 anos. Inscrições pelo link: bsp.org.br/inscricao.

Gratuito, mais informações Biblioteca de São Paulo

Labirintos em movimento

A SPCD (São Paulo Companhia de Dança), corpo artístico da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, inicia no mês de junho a nova temporada no Teatro Sérgio Cardoso, na Bela Vista, com três diferentes programas que serão apresentados em junho de 8 a 11/6, de 15 a 18/6 e de 22 a 25/6. Serão obras clássicas e contemporâneas que revelam toda a diversidade do repertório da companhia e, também, celebram os 15 anos de história, recém-completados. Além dos espetáculos, a programação inclui ainda as já conhecidas atividades educativas, com espetáculos gratuitos, palestras, além de ações de acessibilidade. Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos a partir de R$ 50,00 (balcão/inteira) pelo link.

Intitulada “Labirintos em movimento”, a temporada deste ano se inspira no poema Desenho, de Cecília Meireles (1901-1964), que aborda a essência e a complexidade da vida.

Teatro Sérgio Cardoso, R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, quinta e sexta, às 20h; sábado, às 16h e às 20h; domingo às 17h, R$ 50,00 (inteira), plateia lateral, R$ 70,00 (inteira) e plateia central., R$ 80,00, à venda via Sympla, Link para compra 8 a 11 de junho, Link para compra 15 a 18 de junho, Link para compra 22 a 25 de junho

Tributo a Rita Lee

Na Fábrica de Cultura São Bernardo do Campo, terá um tributo à Rita Lee com uma apresentação musical presencial do trio “Mesa do Rock”, que já existe há mais de 10 anos, dia 16 de junho, das 14h às 15h, e com transmissão on-line nos Instagrans @fabricasdecultura e @fabricadeculturasbc4.0.

Gratuito, mais informações Fábrica de Cultura

Rita, 75 anos de rock

Já na Fábrica de Cultura Santos, no Teatro Guarany, o público apreciará o show musical “Rita Lee Cover”, em 20 de junho, das 10h às 12h. Será presencial na Praça dos Andradas, 100 - Centro, Santos, com transmissão on-line pelos Instagrans @fabricasdecultura e @fabricasdecultura4.0santos. “Rita Lee 75 anos de rock” é um super show com a banda ao vivo e com sete integrantes, onde executam clássicos de Rita Lee & Roberto de Carvalho.

Outra manifestação artística nesta celebração, são os grafites em tela. 15 grafiteiras tiveram como inspiração os sucessos musicais de Rita Lee. As grafiteiras, responsáveis por transpor as técnicas do grafite, suas experiências e repertório cultural do muro para as telas, são: A Folego, Zerlô, Ana Kia, Nuvem, Bruxa, Nany Dias, Ray, Fixxa, Jae Alves, Negana, Faty, Tia Bob, Anjinha, Rizka e Laís da Lama. Na Fábrica de Cultura Itaim Paulista é possível conferir até 10/6, das 09h às 17h e, também, no Instagram @fabricadeculturaitaim.

#MuseumWeek

A Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo reuniu as instituições culturais da pasta para participar da #MuseumWeek2023. Até 11 de junho, museus, bibliotecas, Fábricas de Cultura, teatros e salas de espetáculo vão fazer parte da oitava edição desse evento, que é dedicado ao meio ambiente e conecta estabelecimentos artísticos do mundo com programação pela internet.

Assim como nas edições anteriores, a organização da #MuseumWeek2023 definiu sete temas principais que, este ano, atenderão pelas hashtags: #MeioAmbienteMW, #Web3MW, #ComidaMW, #OceanosMW, #iaMW, #PatrimonioMW e #SolMW. Os objetivos são destacar as iniciativas ambientais, abordar os avanços tecnológicos, expor diferentes significados dos alimentos, conscientizar sobre o papel dos oceanos, representar as mudanças trazidas pela inteligência artificial, destacar a importância do patrimônio histórico e também mostrar o significado cultural do sol.

No dia 8 de junho, por exemplo, o Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro, localizado na região de Campos do Jordão, em #OceanosMW, mostra o papel fundamental que os oceanos desempenham no ecossistema. Na sexta-feira (9), em debate a #iaMW, o Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro compartilham, nas redes sociais das instituições, um conteúdo personalizado gerado a partir do Chat GPT. E no dia 11/6, pela hashtag #SolMW, o Museu Índia Vanuíre exibirá, nas redes sociais, um vídeo em que o povo Terena mostra o relógio solar que é um marco importante daquela comunidade indígena.

Mais informações Museu Felícia Leirner (Campos do Jordão), grátis aos domingos; Museu Índia Vanuíre (Tupã), gratuito

Papo com Marçal Aquino

Em junho, a BVL (Biblioteca Parque Villa-Lobos), instituição da Secretaria da Cultura e Economia Criativa, oferece gratuitamente várias oficinas, cursos e clubes de leitura, além de um bate-papo presencial com o escritor Marçal Aquino. As atividades são voltadas para públicos de todas as idades.

Dentre as ações que envolvem a literatura na escola serão abordados temas como “Conversando sobre textos: literatura, escola e exercício da democracia”, oficina ministrada pelo professor de literatura da Unifesp Júlio Vale, nos dias 7, 9, 14 e 16/6, das 14h às 17h. O objetivo é discutir o papel verticalizado do professor na exploração do texto literário e a figura passiva dos alunos no trato com obras, autores e colegas-leitores. A partir de 18 anos. Inscrições pelo link: bvl.org.br/inscricao.

Jornada empreendedora

O Museu das Favelas anuncia a Jornada Empreendedora, que ocorrerá entre junho e setembro deste ano e oferecerá cursos para desenvolvimento de negócios. A iniciativa quer fortalecer negócios desenvolvidos principalmente por agentes periféricos, fornecendo ferramentas práticas para impulsionar seu crescimento. Para isso, o curso será ministrado por Gisele Rocha, fundadora da Burocras - uma governança social e consultoria que facilita a gestão para causas de impacto, sejam elas pequenas, médias, sociais, culturais ou ambientais.

O programa, dividido em três módulos que caminham pelos fundamentos básicos para a criação de negócios, gestão financeira e marketing digital, ocorrerá presencialmente, aos sábados, de 11h às 13h, no Auditório Estouro. As inscrições p devem ser feitas através de formulário até o dia 16/6. Ao todo, serão disponibilizadas 30 vagas, sendo metade delas com transporte custeado pelo Museu das Favelas. Link para inscrição. Programação completa no link.

Gratuito, auditório estouro – Museu das Favelas, 3 Meses, horário das 11h às 13h, de 17 de junho a 02 de setembro 2023, mais informações Museu das Favelas

São João na fábrica

Em junho, as Fábricas de Cultura das zonas norte e sul de São Paulo, Diadema e Osasco, instituições da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, mergulham na cultura popular para celebrar o São João e exaltar a produção artística de seus aprendizes. Ao longo do mês, além das tradicionais festas juninas, as unidades realizam a “Mostra de processos”: ação artístico-pedagógica que reúne os projetos desenvolvidos dentro dos Ateliês de Criação e Trilhas de Produção a cada semestre.

As celebrações se iniciam na Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha que realiza no domingo, 11, das 12h às 17h, uma Festa Junina recheada de convidados especiais. O evento terá apresentações da dupla de embolada pernambucana Caju e Castanha e do Trio Marajó, um grupo de forró formado por triângulo, zabumba e sanfona que faz um forró de arrasta chinela com muito baião, xote e pé de serra, além de muita pipoca e algodão-doce.

Gratuito, de 15 a 24/06, Vários horários, presencial nas unidades, livre, mais informações Fábricas de Cultura

Ulysses no museu

Os museus Casa das Rosas e Casa Guilherme de Almeida prepararam uma agenda em comemoração ao Bloomsday 2023 – 36º em São Paulo. O evento internacional, que acontece anualmente em 16/6, faz uma homenagem à obra Ulysses, do escritor irlandês James Joyce, cujo personagem central, Leopold Bloom, caminha por Dublin nesta data. A programação gratuita inclui leituras de trechos do livro, performances e apresentação de músicas tradicionais do país em que nasceu o romancista.

Para iniciar a celebração, no dia 15/6, às 19h, a Casa Guilherme de Almeida realiza a palestra “Os diferentes níveis de leitura do Ulysses de James Joyce”, com Maria Teresa Quirino, cujo doutorado em Letras pelo Departamento de Estudos Linguísticos e Literários em Inglês da USP teve por tema o romance de Joyce. A atividade destaca as técnicas literárias usadas pelo escritor na composição dessa obra publicada em 1922. Os participantes poderão conhecer a importância cultural e social do livro nas produções modernas, principalmente por apresentar personagens e situações surpreendentes a partir de narrativas que exploram um monólogo interior. Os interessados podem se inscrever neste link.

Gratuito, acompanhe a agenda completa no site de cada instituição Casa das Rosas e Casa Guilherme de Almeida

Exposição "Circulação Expo Acervo-Zupi/Pixel Show"

O Museu Catavento, instituição da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, apresenta a exposição "Circulação EXPO ACERVO-ZUPI/PIXEL SHOW". A mostra estará em exibição no Claustro do museu, até 15 de junho, e faz parte do Projeto aprovado no Edital PROAC 10/2022 de Artes Visuais e Circulação de Exposição.

A exposição do acervo Zupi tem como principal objetivo incentivar e disponibilizar ao público coleções e acervos privados, destacando artistas que são mestres na produção de street art, ilustração e artes gráficas, desempenhando um papel importante na história do Brasil. Em especial, o foco está na influência significativa desses artistas em São Paulo, considerada o berço do grafite nacional. Como parte dessa celebração, incluímos a obra de Alex Vallauri de 1982, reconhecido como o "pai do grafite no Brasil", cujo legado é tão impactante que fez com que o dia de sua morte se tornasse o Dia do Grafite em nosso país.

De terça a domingo das 09h às 17h, bilheteria fecha às 16h, mais informações Museu Catavento, grátis às terças

