Quem saiu do BBB 24? Luigi é o sexto eliminado do reality

Nesta terça, 30, aconteceu o sexto Paredão do BBB 24. Competindo em um Paredão quadruplo com Alane, Isabelle, Juninho, o carioca e fã de Michael Jackson, Luigi, foi o eliminado da vez, com apenas 7,29% dos votos para ficar.

Veja as outras porcentagens:

Alane - 19,55%

Isabelle- 61,02%

Juninho- 12,14%.

Luigi - 7,29%

Por que Luigi foi eliminado?

Luigi foi o escolhido por Marcos para ir ao paredão, após o brother atender o Big Fone na última sexta-feira. Luigi, apesar de ser bastante amigo dos participantes, diversas vezes votava em Davi, um dos protagonistas do programa.

O carioca era aliado de Mc Bin Laden, Lucas Henrique e Rodriguinho, participantes que são considerados fracos pelo grande público.

Apesar da eliminação, Luigi foi um dos personagens mais engraçados do programa, rendendo diversos memes