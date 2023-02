Quem saiu do BBB 23 ontem? Christian é a quinto eliminado do reality

Ontem, 21, foi dia de eliminação no BBB 23. O escolhido pelo público para sair da casa mais vigiada do Brasil foi o Christian.

O gaúcho foi eliminado com 48,32% dos votos. Na disputa, Ricardo "Alface" ficou com 40,39%, e Fred, o menos votado, com 11,29% .

Restam agora 17 participantes na casa e o prêmio está em 1.890.000 reais

A passagem de Christian desagradou parte do público, principalmente nos últimos dias. O brother ficou mal visto ao se aproximar de Paula e Bruna Griphão para pegar informações do grupo do quarto deserto.

Outro motivo que pode ter sido decisivo na eliminação, foi o caso de intolerância religiosa do brother com Fred Nicácio. Christian se assustou ao ver Fred em pé no quarto durante a noite e imaginou que seria algo por conta da religião de matriz africana de Nicácio.

Com 48,32% dos votos, Cristian é o 5ª eliminado do #BBB23. Ricardo recebeu 40,39% dos votos e Fred recebeu 11,29%. #RedeBBB pic.twitter.com/KVIp81hRBY — Big Brother Brasil (@bbb) February 22, 2023

Em conversa com Tadeu Schimidt, Christian afirmou que está tranquilo, pois segundo ele fez um jogo limpo. Na conversa, Tadeu disse que a saída foi por conta do medo do brother.