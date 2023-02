Quem sai do BBB 23 no Paredão de hoje? Veja o que mostram as enquetes online

O oitavo Paredão do BBB 23 acontece nesta terça-feira, 28, e o compilado de pesquisas online Votalhada indica um empate entre Fred Nicácio e Antonio Cara de Sapato.

Em semana turbo na casa, que já teve a eliminação relâmpago do Gustavo, a formação do Paredão começou no sábado, 25, com Sarah Aline indicando Cara de Sapato após atender o Big Fone. A líder Bruna Griphão indicou Fred direto para a berlinda.

Na votação da casa, Cesar Black e Aline empataram em número de votos. Griphão desempatou a votação e escolheu Cesar para a berlinda. Na prova de bate volta, Key Alves, que foi indicada pelo anjo Guimê, superou os adversários e conseguiu fugir do paredão.

Com a disputa empatada, o doutor Fred Nicácio é o mais votado para ser eliminado apenas nas pesquisas do Twitter, com 51,20%. Já Cara de Sapato aparece como favorito a deixar a casa mais vigiada do Brasil nas enquetes de sites, Youtube e Telegram. Por enquanto, Cezar não é o mais votado em nenhuma das pesquisas compiladas pelo Votalhada.

As pesquisas do Votalhada indicam uma possível média dos votos a partir da compilação das principais votações online. Elas são separadas por categorias (enquetes de sites e contas no Twitter, Telegram e YouTube) e costumam acertar o eliminado do dia. A média ponderada das porcentagens pode variar.

Veja o que dizem as últimas pesquisas do Votalhada, divulgadas na manhã desta terça-feira, 28, às 12h, pelo horário de Brasília.

Quem vai ser eliminado do BBB 23?

Sites: Cara de Sapato 49,56% x Cezar 2,67% x Fred Nicácio 47,77%

x Cezar 2,67% x Fred Nicácio 47,77% Twitter: Cara de Sapato 36,67% x Cezar 12,13% x Fred Nicácio 51,20%

YouTube: Cara de Sapato 45,95% x Cezar 13,60% x Fred Nicácio 40,45%

x Cezar 13,60% x Fred Nicácio 40,45% Telegram: Cara de Sapato 45,35% x Cezar 19,31% x Fred Nicácio 35,34%

x Cezar 19,31% x Fred Nicácio 35,34% Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Telegram): Cara de Sapato 46,91% x Cezar 6,81% x Fred Nicácio 46,91%

Como votar no Paredão do BBB 23

Antes de mais nada, usuários devem acessar o site do Gshow e verificar se já possuem uma conta Globo. Ela pode ser criada com e-mail, conta no Facebook ou no Google.

Caso não tenha, é só clicar no botão de "Entrar" no canto superior direito da tela e procurar por "Cadastre-se". Então, siga os passos: