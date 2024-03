Celine Dion declara seu desejo de voltar aos palcos; entenda a doença rara da cantora

A renomada cantora canadense Celine Dion, de 55 anos, anunciou recentemente que planeja retornar aos holofotes da música. Mesmo diagnosticada com Síndrome da Pessoa Rígida (SPR) desde 2022, a intérprete de grandes sucessos declarou em seu perfíl do Instagram o desejo de voltar a fazer apresentações ao vivo.

A cantora tem feito aparições pontuais em eventos nos últimos anos. Sua mais recente performance ocorreu na cerimônia do Grammy em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde apresentou o prêmio de álbum do ano para Taylor Swift.

Em uma publicação nas redes sociais, Celine compartilhou uma foto ao lado de seus três filhos, expressando o desejo de "um dia retornar aos palcos e viver uma vida o mais normal possível", especialmente no Dia Internacional de Sensibilização sobre a Síndrome da Pessoa Rígida.

A artista é conhecida por canções como "All By Myself", "God Bless America" e "To Love You More". Por outro lado, seu maior sucesso foi a música "My Heart Will Go On", que fez parte da trilha-sonorado filme "Titanic" (1997), de James Cameron.

O que é a Síndrome da Pessoa Rígida?

A Síndrome da Pessoa Rígida (SPR) é uma condição que impacta o sistema nervoso central, resultando em rigidez muscular, dores intensas e limitações de movimento, o que dificulta a realização de atividades físicas.

Trata-se de uma doença neurológica rara para a qual ainda não há cura definitiva, mas existem tratamentos disponíveis que contribuem para melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

Sintomas

Embora seja uma condição rara, a Síndrome da Pessoa Rígida se manifesta em pessoas acima de 20 a 50 anos de idade, tendo maior foco no público feminino, segundo levantamento da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.

Os principais sintomas provocados pela doença são:

Rigidez muscular progressiva;

Espasmos musculares agudos;

Dor;

Incapacidade de mobilidade;

Apesar das manifestações serem conhecidas, ainda há uma grande dificuldade em diagnósticar essa síndrome, pois não existe um exame específico que seja capaz de identificar a doença. Por isso, os médicos costumam investigar outras doenças para que se possa descartá-las e então confirmar a condição.

Como o problema é incurável, os especialistas recomendam que os pacientes procurem atendimento médico no início dos sintomas da doença.