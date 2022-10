Quando sai a line-up do Lollapalooza 2023?

O Lollapalooza Brasil anunciou nesta sexta-feira, 7, a data que irá divulgar a line-up do festival. Marcado para os dias 24, 25 e 26 de março de 2023 no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Essa será a décima edição do evento no Brasil.

Segundo a organização, serão mais de 75 atrações, entre artistas nacionais e internacionais inéditos no Brasil, contabilizando mais de 80 horas de programação musical ao longo dos três dias de festa.

Os artistas que irão subir aos palcos do evento serão revelados nos canais oficiais do festival no dia 11 de outubro, próxima terça-feira.

Que horas sai a line-up do Lollapalooza 2023?

No ano passado, a line-up do Lollapalooza foi divulgada às 12h do dia 28 de outubro. Caso a organização repita o horário, a lista de atrações será divulgada no dia 11 de outubro às 12h.

Quais são as atrações confirmadas no Lollapalooza?

O evento ainda não divulgou oficialmente quais artistas farão parte do Lollapalooza 2023, mas alguns jornalistas já divulgaram possíveis headliners. José Norberto Flesch, por exemplo, divulgou que as bandas Paramore e Blink-182 estarão presentes no festival, assim como a cantora Billie Eilish e o rapper Drake.

Como comprar ingresso para o Lollapalooza 2023?

Atualmente, estão disponíveis duas modalidades de ingressos: o Lolla Pass, ingresso que dá acesso aos três dias de evento; e o Lolla Comfort by next (Pass), ingresso que dá acesso aos três dias de evento e a uma área com área de descanso, lockers e food trucks exclusivos, banheiros de água corrente, entre outras facilidades. Os ingressos Lolla Lounge by Vivo (Pass) já estão esgotados.

A compra pode ser feita no site (com taxa) e na bilheteria oficial (sem taxa).

Qual valor do ingresso do Lollapalooza 2023?

Lolla Pass: a partir de R$ 1.360,00 (Lote 3)

Lolla Comfort Pass: a partir de R$ 2.270,00 (Lote 2)

* Em cima desses valores, é aplicado os 15% de desconto para os clientes de cartões de débito e crédito do Bradesco, Bradescard, next e Digio, além da possibilidade de parcelamento em até 5x sem juros.

* Na abertura de vendas gerais (pass), as compras podem ser parceladas em até 3x sem juros.

Quando acontece o Lollapalooza

O Lollapalooza 2023 ocorre nos dias 24, 25 e 26 de março do ano que vem, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

