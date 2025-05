Quando começa o Inverno em 2025? Saiba como fica o clima neste ano

O inverno de 2025 começa oficialmente no dia 20 de junho, às 23h42, horário de Brasília, e vai até 22 de setembro, quando começa a primavera.

Essa estação é marcada por temperaturas mais baixas, dias mais curtos e noites mais longas, especialmente nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, onde as características típicas do inverno são mais evidentes.

Previsão para o inverno 2025

Para este ano, a previsão indica que o inverno pode ser mais intenso do que em 2024, com possibilidade de episódios extremos de frio, incluindo geadas, chuva congelada e até neve em algumas áreas.

Isso se deve à neutralidade climática após o fim do fenômeno La Niña, que tende a favorecer ondas de frio mais fortes.

Ondas de frio antes do início oficial

Antes do início oficial do inverno, já ocorreram ondas de frio no país, especialmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, com quedas de temperatura a partir de abril e maio, acompanhadas de ventos fortes, temporais e possibilidade de granizo.

No Sul, as temperaturas podem ficar abaixo de 10°C em algumas áreas, com geadas previstas nas serras gaúcha e catarinense.