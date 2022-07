Conheça o prédio de R$ 12 milhões do influenciador Lucas Rangel

O criador de conteúdo Lucas Rangel quer que a nova geração veja a carreira de influencer não como um sonho distante, mas como uma possibilidade concreta. A primeira etapa em direção a esse objetivo foi inaugurada nesta última quinta-feira: um prédio de quatro andares em Belo Horizonte, com temática de Nova Iorque e promessas de espaços para coworking e criação de conteúdo.

É a sede da LR Contents Group, grupo de empresas voltadas para o agenciamento e gestão de carreira de influenciadores digitais. A LR Contents foi fundada em 2015 por Rangel ao lado de seu pai, Alex, inicialmente para gerenciar os contratos que chegavam à medida que Lucas crescia nas redes sociais.

“Na época não existia isso de agenciar ninguém ou cuidar de campanhas. Aos poucos fomos evoluindo, trazendo novas pessoas e aprendendo sobre o mercado antes de expandir”, disse Lucas Rangel em entrevista à EXAME.

As coisas definitivamente não são mais as mesmas. Hoje em dia, Rangel tem 61,8 milhões de seguidores nas principais redes sociais e 10 influenciadores assinados na LR. A empresa já fez parcerias com marcas gigantes como Disney, Coca-Cola, Americanas, PlayStation e McDonald’s.

Para acompanhar o crescimento da LR, que já não cabia mais na pequena sala alugada na região de Ouro Preto, o influenciador investiu R$ 12 milhões na construção da sede. Apesar de estar fora do eixo Rio-São Paulo, Rangel não mostrou preocupação em estar longe da competição: “Eu acredito que Belo Horizonte é um grande celeiro de influenciadores, acredito no potencial mineiro”, afirmou.

Como é o prédio de Lucas Rangel?

Inspirado na arquitetura industrial de Nova Iorque, o prédio tem andares divididos por bairros da cidade americana. A partir do segundo semestre, o térreo terá um estúdio de audiovisual para gravações de podcasts e produções de conteúdo.

De acordo com Rangel, as portas estarão abertas para influenciadores em ascensão utilizarem dos materiais. “Eu quero que crianças e adolescentes tenham a oportunidade de vir aqui, entender o que a profissão construiu e enxergar a possibilidade de ser [influencer] também”, disse.

Já o segundo piso, “Bronx”, servirá como um espaço de coworking a partir do segundo semestre – apesar de detalhes sobre a reserva de lugares e outras informações ainda não parecerem certos. O andar também terá uma área dedicada para a produção de séries, filmes, realities e bonecos do metaverso.

Em março, o influenciador investiu R$ 240 mil na criação do seu personagem Luks, que é um influenciador virtual como a Lu do Magalu – Rangel acredita que os personagens serão uma grande parte do futuro nas redes sociais.

O terceiro andar, “Brooklyn”, será a casa da LR Contents Eventos, a agência de marketing de influência e publicidade digital. No último andar, o “Manhattan” será reservado para a diretoria e setor administrativo da LR.

Com o prédio inaugurado, a LR quer ir além dos influenciadores e passar a gerenciar clientes e marcas também. “Queremos que esse lugar vire um ecossistema de criação e influenciadores. [Um lugar] para receber e virar um tipo de incubadora de novas personalidades, celebridades.”