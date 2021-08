Paulo Gustavo é homenageado em samba-enredo de Adnet e Teresa Cristina

O ator Paulo Gustavo (1978-2021) ganha mais uma homenagem para eternizar seu nome na cultura brasileira. Além do reconhecimento e sucesso inegável nas telonas e nos palcos, o ator é o protagonista da nova composição de Marcelo Adnet e Teresa Cristina, que deve disputar para ser o samba-enredo oficial da tradicional escola de samba São Clemente, no Rio de Janeiro.

De comediante pra comediante, Adnet afirma que a homenagem a Paulo Gustavo é o que um ídolo como ele merece. Ao colunista do O Globo Ancelmo Gois, Adnet admite que torce pela vitória da sua composição, mas que o orgulho maior foi justante juntar com a Teresa Cristina para homenagear o ator.

"Ninguém é maior do que a escola no samba. O samba é maior do que todos. A nossa torcida é para o melhor samba. O nosso ídolo Paulo Gustavo merece, a São Clemente merece. Um orgulho imenso participar dessa disputa com a Teresa Cristina. A torcida é para a escola e para o Paulo. Então, que vença o melhor", diz Adnet.

Além de Marcelo Adnet e Teresa Cristina, a música também foi composta por André Carvalho, Gustavo Albuquerque, Pedro Machado, Fabiano Paiva, Baby do Cavaco, Gabriel Machado, Luizinho do Méier e Hamilton Fofão. A composição em homenagem a Paulo Gustavo compete com outras nove letras para determinar qual canção será o samba-enredo oficial da São Clemente.

A memória de Paulo Gustavo

Paulo Gustavo foi uma das mais de 550 mil vidas que a Covid-19 encerrou no Brasil. Ator nacionalmente conhecido pela sua forma leve, mundana e única de lidar com o humor, Paulo Gustavo deixou uma legião de fãs e amantes do seu trabalho de luto.

A luta de Paulo Gustavo contra a covid-19 foi acompanhada com apreensão pelos milhões de fãs e seguidores nas redes sociais. No dia do seu óbito, 4 de maio de 2021, mais de 200 mil tweets com desejo de força e melhoras colocaram o nome do ator entre os assuntos mais comentados do Twitter no Brasil. A morte de Paulo Gustavo causou uma comoção imediata de toda classe artística.

Nascido em Niterói em 1978, Paulo Gustavo se formou na Casa das Artes de Laranjeiras em 2005. Um ano depois, estreou o monólogo "Minha Mãe é Uma Peça", em que rodou o Brasil interpretando Dona Hermínia, uma mãe de família inspirada em sua própria mãe. Além de rende uma indicação ao prêmio Shell de melhor ator para Paulo Gustavo, em 2013 o espetáculo ganhou uma versão para o cinema, sendo o filme nacional mais assistido daquele ano, com mais 4,6 milhões de espectadores. Com o sucesso, o longa ainda ganhou duas continuações, em 2016 e 2019.

Paulo Gustavo se casou com o dermatologista Thales Bretas em 2015. Mais recentemente, em 2019, após algumas tentativas, o casal conseguiu gerar dois filhos através de barrigas de aluguel. Romeu e Gael nasceram em agosto de 2019.