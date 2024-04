Participante do Big Brother argentino é diagnosticada com leucemia durante o programa

Nesta segunda-feira, 22, uma participante do Gran Hermano (Big Brother da Argentina) foi diagnosticada com leucemia, depois de apresentar sintomas que preocuparam a produção do reality.

A sister Furia foi retirada da casa mais vigiada duas vezes desde o início da edição e encaminhada ao Sanatório Los Arcos, em Buenos Aires, para realizar exames e outros procedimentos médicos. Depois de uma longa investigação, os especialistas conseguiram confirmar que a jovem sofre de leucemia.

No entanto, antes do anúncio dos médicos, os constantes afastamentos de Furia levaram muitos argentinos a criarem especulações sobre seu estado de saúde, temendo se tratar de uma grave doença.

Horas antes da confirmação do câncer, um vídeo começou a circular na internet, mostrando Furia reunida com todos os "brothers" e começando a contar o que havia acontecido, embora a transmissão tenha sido interrompida abruptamente. Apenas a partir até as 22h30, a gravação completa sem interrupções foi ao ar.

"Eu tenho leucemia no estágio um. Não preciso tratá-la, apenas tirar sangue todos os meses. Pode ser que aos 40 anos eu tenha estágio três e estaremos ferrados. Não consigo treinar como antes; uma vida saudável. Este jogo não fez nada para que eu esteja assim", disse Furia aos outros participantes do jogo.

E acrescentou: "Não é brincadeira, não é piada, não é nada. Então, é isso".

O estado de saúde abalou muitos colegas do reality e Furia esclareceu que vai continuar na disputa, após ser informada pelos médicos que seu quadro tende a ficar estável, desde que tome certos cuidados. "(Me disseram) Para não fumar tanto. Fiquem tranquilos, estou bem, se não estivesse, não estaria aqui dentro".

Depois da divulgação da notícia, os público do Gran Hermano usou as redes sociais para expressar seu apoio a Furia e torcer pela sua recuperação.