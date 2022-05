Arthur Aguiar começará dieta e terá diário de emagrecimento em rede social

Vencedor do "BBB 22", Arthur Aguiar fez uma live neste domingo para falar de seus planos futuros. Dirigido pela mulher, Maíra Cardi, ele contou que pretende começar uma pesada dieta no dia 13 e que vai registrar todos os passos de sua perda de peso em seu perfil nas redes sociais, incluindo rotina de alimentação e de exercícios físicos.

A ideia do casal é fazer dele um exemplo de antes e depois do programa de Maíra, que construiu sua fortuna em torno de programas de emagrecimento.

Junto com a mulher e a filha, Sophia, Arthur disse ainda que optou por ficar sem celular desde o fim do reality show, para "zerar tudo, ficar com a família".

Desde que saiu da casa, Maíra vem registrando a rotina do ator e cantor em casa, incluindo momentos de intimidade, como banho e noites difíceis com a filha, que não desgruda do pai durante a madrugada. "Normalmente eu dava o leite, botava ela para fazer xixi e ela dormia. Agora ela não desgruda e está dormindo em cima de mim", contou ele.

Neste momento, além da carreira de infuencer digital que Maíra quer descortinar para o marido, Arthur pretende focar em seu viés de cantor, "para fazer dar certo": "Não existe ex-ator, mas tenho planos de atuar agora".