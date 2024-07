Palácio luxuoso e show de Rihanna: saiba tudo sobre o casamento do filho do homem mais rico da Ásia

O bilionário Anant Ambani está se preparando para a se casar com sua namorada, Radhika Merchant, em uma cerimônia luxuosa que já está sendo chamada de o casamento do ano na Índia.

Para quem gosta de acompanhar o mundo dos super-ricos, as festas de noivado do casal já chamaram a atenção por serem extravagantes e grandiosas, e ganharam ampla repercussão na imprensa indiana. Em março, o casal celebrou com uma festa de três dias na cidade de Jamnagar, que contou com cerca de 1.200 convidados ilustres, incluindo grandes nomes do mundo dos negócios, como Mark Zuckerberg e Bill Gates.

A celebração contou com um elaborado espetáculo de luzes, com 5.500 drones que iluminaram o céu sobre um palácio de vidro construído especialmente para as eventos deste porte, onde os convidados dançaram a noite toda ao som de uma performance da cantora Rihanna.

A ostentação não parou por aí. Em maio, durante um fim de semana, o casal também organizou um cruzeiro de quatro dias pelo Mediterrâneo para amigos e familiares, fazendo várias paradas pela Europa. O evento contou com a presença de celebridades de Bollywood e apresentações de artistas como Katy Perry, Backstreet Boys e o famoso tenor Andrea Bocelli.

O casamento de Anant Ambani e Radhika Merchant está marcado para ocorrer entre 12 a 14 de julho, na casa dos pais do noivo, Mukesh e Nita Ambani – uma residência de 27 andares chamada Antilia – e no Jio World Convention Centre, propriedade da família, que pode acomodar mais de 16.000 pessoas, segundo informações da CNN internacional.

Embora os detalhes da festa estejam sendo mantidos em sigilo, considerando os eventos pré-casamento, espera-se que a cerimônia seja ainda mais extravagante.

O que esperar do casamento?

De acordo com a tradição hindu, as datas do casamento foram escolhidas com base em dias auspiciosos nos mapas astrais dos noivos. Casamentos hindus geralmente incluem várias festas e se estendem por mais de um dia.

As celebrações normalmente começam com a cerimônia haldi, onde os convidados aplicam uma pasta de açafrão nos braços e rostos da noiva e do noivo para trazer sorte e proteção contra espíritos malignos. Em seguida, ocorre o mehndi, um ritual em que um artista pinta padrões intricados de hena nas mãos da noiva e dos convidados.

Na noite da véspera do casamento, ocorre o sangeet, uma festa para os convidados com apresentações de dança.

Segundo um convite de casamento vazado, publicado pela ANI, uma das maiores agências de notícias da Índia, as festividades começarão em 12 de julho com a cerimônia Shubh Vivaah.

No dia seguinte, ocorrerá a cerimônia Shubh Aashirwad (ou bênção divina), e as festividades terminarão em 14 de julho com o Mangal Utsav (ou recepção). O convite foi colocado em uma caixa vermelha ornamentada com uma representação do deus hindu Vishnu na frente, conforme mostrado em um vídeo publicado pela ANI.

Herdeiros de grandes fortunas

Anant Ambani, 29 anos, é o filho mais novo de Mukesh Ambani, o homem mais rico da Ásia, cuja fortuna é estimada em US$ 118 bilhões (cerca de R$ 645 bilhões), de acordo com informações da Bloomberg Billionaires Index. Anant é responsável por impulsionar a expansão do setor de energia do conglomerado familiar, a Reliance Industries.

O caçula de três irmãos, Anant se formou na Brown University, nos Estados Unidos. Seus irmãos mais velhos estão no conselho da Reliance e gerenciam outras áreas da empresa. Desde a infância, Anant tem um forte interesse pelo bem-estar animal.

Recentemente, ele lançou o projeto Vantara, um abrigo de animais que ocupa 3.000 acres (1.200 hectares). Durante a festa pré-casamento em Jamnagar, os convidados VIP visitaram o abrigo vestidos com trajes temáticos de selva.

Radhika Merchant, também de 29 anos, é filha do magnata farmacêutico Viren Merchant e trabalha na empresa de sua família, a Encore Healthcare.

Formada pela Universidade de Nova York, ela contou em entrevista à revista Vogue que conheceu Anant através de amigos em comum durante uma viagem de carro em 2017. “Aquele primeiro encontro despertou algo especial entre nós, e não demorou muito para começarmos a namorar”, disse ela.

Radhika também é formalmente treinada em Bharatnatyam, uma dança clássica indiana.

Falando sobre sua futura esposa durante um discurso em Jamnagar, Anant declarou: “Eu sou 100% sortudo. Parece que conheci Radhika ontem, mas a cada dia, eu me apaixono mais e mais.”