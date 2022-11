OVNIs em Porto Alegre? Pilotos relatam surgimento de luzes misteriosas no ceú

Fenômenos desconhecidos no céu de Porto Alegre (RS) chamaram atenção de dois pilotos de voo comercial na noite do último sábado, 5. Em conversa com os controladores de voo do aeroporto Salgado Filho, eles relataram surgimento de luzes não identificadas.

De acordo com os relatos, as luzes acendiam, apagavam e se moviam rapidamente, mas não impediram o tráfego das aeronaves. O piloto do voo TAM 3406, que decolou de Guarulhos (SP) para Porto Alegre, descreveu a aparição das luzes, que, segundo ele, “às vezes é uma, às vezes duas ou três”. O piloto do voo Azul 4657 disse ter avistado as luzes desde o aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. Segundo ele, as luzes eram em “aspiral”, girando bem forte.

🚨 URGENTE: Pilotos brasileiros relataram que viram a aparição de OVNIs. Esse objeto voador não identificado acompanhou um voo de São Paulo para Porto Alegre e tudo foi reportado em áudio para a torre da capital gaúcha. pic.twitter.com/nfnGWw3ZHI — Astronomiaum 🌎🚀 (@Astronomiaum) November 6, 2022

Piloto do voo Tam 3406, que decolou de Guarulhos para Porto Alegre, relata a aparição de ovnis durante a viagem. Em seguida, o piloto de um voo da Azul e controladores da torre também viram. Se tratariam de luzes que ascendem, apagam e se movem rapidamente, sem impedir o tráfego. pic.twitter.com/SmwBpjLrHV — Renato Souza (@reporterenato) November 6, 2022

Não é a primeira vez que os pilotos relatam terem vistos luzes misteriosas no céu. No final do mês passado, dia 22 de outubro, pilotos da Azul informaram que avistaram uma luz de origem desconhecida enquanto sobrevoavam Santa Catarina e novamente, não havia outra aeronave nas proximidades e nem uma fonte luminosa perceptível. De acordo com os pilotos, a luz foi avistada por volta das 22h30min, quando a aeronave 4517, que partia de São Paulo com destino a Porto Alegre, estava sobrevoando Santa Catarina. O relato aconteceu durante uma transmissão ao vivo realizada no canal do YouTube da Câmera Porto Alegre, destinado a registros de viagens aéreas do Aeroporto Internacional Salgado Filho, na Capital.