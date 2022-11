Embraer (EMBR3): entrega de aeronaves aumenta em 10% no 3º trimestre

A Embraer (EMBR3) encerrou o terceiro trimestre com 33 aeronaves entregues, 10% a mais do que no mesmo período do ano passado. Foram 10 aeronaves comerciais e 23 executivas, sendo 15 jatos leves e e oito de médio porte.

Na aviação comercial, embora o número de aeronaves entregues tenha sido superior aos 9 do terceiro trimestre de 2021, o grande aumento se deu no E-175, em que foram entregues 9 ante 6 do ano passado. O modelo é de menor porte se comparado ao E195-E2, que teve queda do número de entregas de 3 para 1.

Na aviação executiva, também houve menor entrega de modelo topo de linha da companhia, com queda de 5 Preator 600 entregues para 4, e de 14 Phenom 300 para 13.

No agregado do ano, a Embraer tem 27 aviões comerciais entregues contra 32 do mesmo período do ano passado e 52 aviões executivos ante 54 dos nove primeiros meses de 2021.

Sob encomenda

A carteira de pedidos firmes da Embraer no fim do terceiro trimestre era de 297 aeronaves comerciais a serem entregues. Entre elas, são 103 modelos E175, 3 E190, 3 E190-E2 e 188 E195-E2.

Os números, no entanto, não incluem os pedidos firmes assinados em outubro com a SalamAir, de Omã, e a TUI, da Bélgica, para a entrega de aviões E195-E2.

O pedido da SalamAir inclui seis aeronaves, com direito de compra para mais seis aviões, e entregas previstas para a partir do ano que vem. Já a TUI acertou três E195-E2 da irlandesa AerCap por meio de um contrato de leasing de longo prazo.

A AerCap, por sinal, tem 33 pedidos firmes de E195-E2 a serem entregues. A quantidade é a terceira maior, somente atrás das companhias aéreas Azul e Porter, do Canadá, com 50 pedidos firmes de E195-E2 em carteira cada.

A americana Republic Airlines é a companhia aérea com o maior número de pedidos firmes na carteira da Embraer, com 69 E175.

Quando sai o balanço da Embraer?

O balanço do terceiro trimestre da Embraer será divulgado na sexta-feira, 10, pela manhã. A conferência com investidores está marcada para o mesmo dia, às 9h.