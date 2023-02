Outback lança promoção de jantar completo para casal por R$ 99,90; saiba como participar

O Outback lançou nesta semana uma promoção para matar aquela fome no final do dia, com um preço amigável para dois. Até o dia 12 de fevereiro, a rede de restaurantes oferece um combo especial para o jantar, com a famosa a Jr. Ribs For Two, dois acompanhamentos e duas bebidas (Chopp, Iced Tea ou refrigerante) por apenas R$ 99,90.

A Jr. Ribs For Two é um sucesso entre os clientes: ela é grelhada em chama aberta, temperada com blend de especiarias e pode ser combinada com os molhos Barbecue ou Billabong. E dentre as opções de acompanhamentos estão os clássicos Arroz Tasmânia, Aussie Mac N’ Cheese, Jacket Potato, Fritas, entre outros.

Para as bebidas, o cliente vai poder escolher entre três opções nesta oferta: chopp Brahma 340ml, refrigerante ou Iced Tea. Para participar da ação, o cliente precisa apresentar um print da campanha nas redes sociais ou mencionar a oferta no início do atendimento. Ela é válida todos os dias da semana, a partir das 17h, de 01 a 12 de fevereiro de 2023, em todos as unidades físicas do Outback pelo Brasil, exceto delivery.