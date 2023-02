Restaurantes veganos: Sandra Chayo recomenda 5 lugares ao redor do mundo

Desde 2013, Sandra Chayo, Sócia e Diretora do Grupo HOPE, adotou a dieta vegetariana e em 2015 se tornou vegana. A decisão foi impulsionada por questões de saúde e tomada a partir de um processo que passou pelo vegetarianismo, até adotar a alimentação totalmente plant based.

Sandra conta que com a alimentação vegana, passou a se sentir mais disposta e a entender mais sobre os benefícios de uma alimentação balanceada e natural. “Essa mudança transformou a minha vida e, hoje, um dos meus hobbies favoritos é descobrir cozinhas vegetais em diversas culturas do mundo”, diz.

Com base em suas experiências, Sandra compartilha indicações dos melhores restaurantes que já visitou em Israel, Estados Unidos, França e em São Paulo, onde mora.

Caracolla, São Paulo

"Recém-inaugurado, o Caracolla é o novo projeto da chef Patrícia Helu. Tem um ambiente agradável, menu criativo e super saboroso. As pedidas imperdíveis são o tartar de cenoura defumada de entrada, o nhoque de raízes como prato principal e a Appeltaart de sobremesa. Os drinques são um show a parte. Os meus preferidos são as versões sem álcool, como o Chámurai, a base de matcha e a água de coco que é diferenciada".

Endereço: Rua Dina, 76, Vila Nova Conceição, São Paulo – SP, 04508040

Gero, São Paulo

"O clássico spaghetti com molho de tomate e o risoto de alcachofra com limão siciliano são o grande destaque do local. O restaurante do grupo Fasano tem um papel importante na minha história. Foi lá, há 28 anos, que tive o primeiro encontro com meu marido e, desde então, voltamos inúmeras vezes."

Endereço: Rua Haddock Lobo, 1629 - Jardins, São Paulo - SP, 01414-003

Anastasia, Tel Aviv- Israel

"Comida deliciosa e ambiente descontraído, localizado em uma esquina charmosa. É possível sentar-se no sofá do terraço e pedir uma deliciosa tábua de queijos veganos. Todos os pratos são livres de açúcar e farinha branca, e têm como base os vegetais e as frutas frescas, além de leites e queijos vegetais produzidos diariamente no local. A cidade como um todo se destaca pela gastronomia à base de vegetais, com cerca de 400 estabelecimentos veganos ou vegan-friendly."

Endereço: Frishman St 54 – Tel Aviv, Israel – Telefone: +972 3-529-0095

Noura, Paris

"Restaurante que serve comida típica do Líbano desde 1989, e era o preferido do meu pai. O sabor e a experiência são iguais aos que temos no Líbano, com atendimento extremamente cordial. Apesar de não ser um restaurante vegetariano e vegano, a culinária árabe tem muitas opções baseadas em vegetais. Dentre os itens do cardápio, o manoush de zaatar está entre os meus preferidos. São mais de 10 restaurantes Noura espalhados pela França, sendo seis deles só na capital."

Endereço: 21 Avenue Marceau e 58 boulevard Haussmann.

ABCV, Nova York

"Em Nova York, a dica de restaurante é o ABCV, um espaço vegano do chef Jean-Georges – um dos mais renomados da cena gastronômica atual, com duas estrelas Michelin e mais de 40 estabelecimentos pelo mundo. Em um ambiente minimalista dentro da loja de decoração ABC Carpet & Home, o ABCV faz alta gastronomia com ingredientes plant-based e orgânicos, sustentáveis e artesanais 'sempre que possível', na descrição do próprio estabelecimento. É informal e delicioso. Não deixe de provar o Dosa, prato inspirado na culinária indiana.”

Endereço: Rua 38 E 19th St, New York, NY 10003, Estados Unidos.