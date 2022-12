Os nomes femininos e masculinos para bebês mais populares no Brasil em 2022

Neste ano de 2022, os nomes mais escolhidos pelos pais para seus filhos recém-nascidos no Brasil foram Helena e Miguel. Isso é o que apontou o BabyCenter Brasil. O ranking, que existe há 14 anos, foi feito a partir dos dados referentes a 294 mil bebês nascidos no ano de 2022 e cadastrados na plataforma digital.

Segundo a classificação, Miguel está na primeira posição há 12 anos, enquanto Helena, há cinco. Entre os meninos, a lista é completada na ordem decrescente pelos nomes Arthur, Gael, Théo, Heitor, Ravi, Davi, Bernardo, Noah e Gabriel.

Entre as meninas, Alice é o segundo nome mais dado pelos pais, seguido por Laura, Maria Alice, Sophia, Manuela, Maitê, Liz, Cecília e Isabella. Um dos destaques apontados pela classificação é o crescimento do nome Rebeca, inspirado pela medalha de ouro conquistada pela ginasta Rebeca Andrade nas Olimpíadas de Tóquio. Rebeca subiu 13 posições, passando para 33.

Outro destaque é Maria Alice, que somente neste ano começou a aparecer no top 100 de nomes, já ocupando a quarta posição. Isso ocorreu, segundo a listagem, pela influenciadora Virgínia Fonseca e pelo cantor Zé Felipe para a filha do casal.

O ranking apontou que nomes que são sucesso em outros países vem crescendo no Brasil. Entre eles aparecem Olivia (que está em primeiro lugar nos Estados Unidos e em 35 no Brasil), Luna, Maya, Ayla, Levi, Noah e Anthony. Já o nome Liam, mais usado nos Estados Unidos, já aparece em 84 no Brasil, sendo mais popular que o nome Bruno.

Outra curiosidade apontada pelo BabyCenter Brasil vem sendo o crescimento do nome Diana que, pela primeira vez, começou a aparecer no top 100. Isso se deve, pelo seriado The Crown e pelos 25 anos da morte da princesa Diana.

Os 100 Nomes Femininos de Bebês Mais Populares

Helena Alice Laura Maria Alice Sophia Manuela Maitê Liz Cecília Isabella Luísa Eloá Heloísa Júlia Ayla Maria Luísa Isis Elisa Antonella Valentina Maya Maria Júlia Aurora Lara Maria Clara Lívia Esther Giovanna Sarah Maria Cecília Lorena Beatriz Rebeca Luna Olívia Maria Helena Mariana Isadora Melissa Maria Catarina Lavínia Alícia Maria Eduarda Agatha Ana Liz Yasmin Emanuelly Ana Clara Clara Ana Júlia Marina Stella Jade Maria Liz Ana Laura Maria Isis Ana Luísa Gabriela Alana Rafaela Vitória Isabelly Bella Milena Clarice Mirella Ana Emilly Betina Mariah Zoe Maria Vitória Nicole Laís Melina Bianca Louise Ana Beatriz Heloíse Malu Melinda Letícia Maria Valentina Chloe Maria Elisa Maria Heloísa Maria Laura Maria Fernanda Ana Cecília Hadassanovo Ana Vitória Diananovo Ayla Sophianovo Eduarda Ana Lívia Isabelnovo Elisnovo Pérola Joana

Os 100 Nomes Masculinos de Bebês Mais Populares