'Oráculo Musical' do Spotify pode 'prever o futuro' com uso de músicas; veja como funciona

O Spotify entrou na onda do Dia Bissexto com o 'Oráculo Musical', sua nova ferramenta lançada nesta quinta-feira, 29. A novidade mística tem o objetivo de responder perguntas dos usuários sobre questões da vida e, principalmente, sobre o futuro.

Segundo a plataforma, as pessoas podem tirar suas dúvidas sobre quaisquer assuntos e necessidades de seu cotidiano, como estudos, amor, carreira, amizades, entre outros, por meio de uma variedade de músicas.

Ao escolher os tópicos listados pela ferramenta, o usuário escolhe uma perguntar para ser respondida. Em seguida, o app vai responder com uma música coerente com as opções preferidas do usuário.

Com o resultado final do Oráculo, a pessoa pode reproduzir a música sugerida ou compartilhá-la com amigos em plataformas de redes sociais, como Instagram ou WhatsApp. Se desejar uma nova consulta com o 'Oráculo Musical', basta reiniciar o formulário e aguardar a orientação do "grande sábio".

"É uma experiência mística para ajudar a responder todas as questões candentes da vida por meio da música", diz o comunicado do Spotify.

Como usar o 'Oráculo Musical' do Spotify?

O primeiro passo é acesse o espaço dedicado a essa experiência através deste link em seu dispositivo móvel. Em seguida, selecione uma categoria entre as nove opções apresentadas: "Escola", "Amizade" e "Família", "Amor", "Carreira", "Os grandes mistérios da vida", "Meu Futuro", entre outros.

Em seguida, formule uma pergunta para o aplicativo. Existem várias perguntas prontas para inspirá-lo, como: Devo buscar novas oportunidades de trabalho?", "Devo mudar a cor do cabelo?", "É a hora certa de comprar um imóvel" ou "É o momento certo para pedir um aumento no salário?".

Após fazer sua pergunta, aguarde ansiosamente pelo futuro. Uma tela 'mística' será exibida enquanto o Oráculo Musical busca a música ideal para responder sua pergunta.

Após a revelação, você poderá ouvir a música sugerida no Spotify e até mesmo compartilhar o resultado nas redes sociais.

O 'Oráculo Musical' é temporário?

O 'Oráculo Musical' está disponível para usuários de dispositivos Android e IOS, por tempo indeterminado.

LEIA MAIS