Aumento de preços com crescimento de assinantes: o que mudou na estratégia do Spotify?

Na terça-feira, 6, antes da abertura do mercado, as ações do Spotify apresentaram uma alta de mais de 7%, impulsionadas pelo anúncio da empresa de que conquistou um recorde de 31 milhões de novos assinantes premium no último ano.

Segundo o relatório de ganhos do quarto trimestre divulgado pela companhia, o Spotify agora conta com 236 milhões de assinantes pagos, mesmo após o reajuste do valor da assinatura mensal, que nos EUA foi de US$ 9,99 para US$ 10,99 - e no Brasil passou de R$ 19,90 para R$ 21,90 mensais.

Esse incremento no preço, somado ao crescimento do número de assinantes e a três rodadas de demissões ao longo de 2023, contribuiu para a redução das perdas em receita da empresa. O prejuízo operacional do Spotify diminuiu 66% no trimestre encerrado em 31 de dezembro, caindo para US$ 81 milhões, ante os US$ 248 milhões do mesmo período no ano anterior.

A receita da empresa teve um aumento de 16% em relação ao ano anterior, alcançando US$ 3,9 bilhões no quarto trimestre, contra US$ 3,3 bilhões.

Mudança na estratégia de anúncios do Spotify

Na última semana, Joe Rogan e o Spotify renovaram seu contrato por mais anos, permitindo que o popular podcast "The Joe Rogan Experience" seja distribuído em várias plataformas, incluindo YouTube, Amazon e Apple. Isso marca uma mudança significativa em relação ao acordo anterior, que tornava o programa exclusivo do serviço de streaming de música. Tal ajuste sinaliza uma nova estratégia de anúncios para o Spotify.

Daniel Ek, CEO do Spotify, destacou em uma teleconferência com investidores que, embora as exclusividades tenham trazido benefícios, a ampliação da distribuição alinha-se melhor com as oportunidades percebidas no segmento publicitário. “Ao expandir a distribuição, pretendemos alcançar diversos objetivos. O mais notável é que estaremos mais alinhados com os criadores”, afirmou Ek.

No último trimestre, a receita com suporte de anúncios da empresa cresceu 12% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 538 milhões, frente aos US$ 482 milhões.