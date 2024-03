Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre ficção científica e ação, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, três estreias incluindo o filme O Astronauta, com Adam Sandler e Carey Mulligan. Já no Prime Video, estreia da série Rainha Vermelha.

O Astronauta (Netflix)

Após seis meses em uma missão solitária nos confins do sistema solar, o astronauta Jakub (Adam Sandler) percebe que o casamento que deixou para trás pode não estar intacto quando retornar à Terra. Desesperado para se resolver com a esposa Lenka (Carey Mulligan), ele pede a ajuda de uma criatura misteriosa que encontra em sua nave. Hanuš (com voz de Paul Dano na versão em inglês) ajuda Jakub a entender o que há de errado em seu casamento antes que seja tarde demais. Com direção de Johan Renck e baseado no romance Spaceman of Bohemia, o filme traz Kunal Nayyar, Lena Olin e Isabella Rossellini.

Conspiração Americana: Os Crimes da Octopus (Netflix)

Quando o jornalista Danny Casolaro foi encontrado morto na banheira de um hotel, a polícia concluiu que foi suicídio. Mas a família e os amigos acreditavam que ele havia sido assassinado por investigar uma conspiração envolvendo a "Octopus", uma organização secreta ligada ao roubo de um software usado para espionagem governamental, uma série de assassinatos não resolvidos e alguns dos maiores escândalos políticos do século XX. Anos depois, o pesquisador Christian Hansen tenta descobrir os segredos por trás da morte de Casolaro e da história que levou ao seu fim. Da Stardust Frames e Duplass Brothers Productions e do diretor Zachary Treitz, esta série documental em quatro partes desvenda um mistério que já dura décadas.

A Fúria de Paris (Netflix)

Em busca de vingança pela morte do pai, a jovem Lyna deseja a simplicidade de uma vida normal, mas se vê envolvida com a justiceira do submundo de Paris chamada Fúria. Mesmo determinada a resistir ao chamado implacável do destino, ela logo percebe que fugir dele vai ser muito difícil.

Rainha Vermelha (Prime Video)

Com um QI altíssimo, Antonia Scott é oficialmente a pessoa mais inteligente do planeta. Isso lhe rendeu a chance de se tornar a "Rainha Vermelha", peça chave de um projeto policial secreto e experimental. Mas o que parecia uma oportunidade, logo se torna sua maldição.

Xógum: A Gloriosa Saga do Japão (Star+)

A série se passa no Japão feudal no início do período Edo (1603) e traça a colisão de dois homens ambiciosos de mundos diferentes e uma misteriosa samurai. A história foca principalmente nos personagens: John Blackthorne (Cosmo Jarvis), um corajoso marinheiro inglês que acaba naufragado no Japão; Lord Toranaga (Hiroyuki Sanada), um daimyo (governante feudal) astuto e poderoso, em desacordo com seus próprios e perigosos rivais políticos; e Lady Mariko (Anna Sawai), uma mulher com habilidades inestimáveis, mas laços familiares desonrosos, que deve provar seu valor e lealdade.