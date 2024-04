Onde assistir 'Duna 2'? Filme chega ao streaming em abril; veja como ver online

Quem quer ver "Duna: Parte 2" nos cinemas precisa correr: o filme, que foi pensado para iMax, vai deixar as telonas. Mas a boa notícia é que o sucesso de mais de US$ 600 milhões em bilheteria chega ao streaming em breve.

A nova adaptação do clássico da ficção científica, escrito por Frank Herbert em 1965, estreou nos cinemas no dia 29 de fevereiro. Segunda parte de uma trilogia, a trama gira em torno de Paul Atreides, o messias que inicia uma guerra santa para salvar o planeta desértico de Arrakis da exploração da especiaria, item valioso para viagens espaciais e poderoso entorpecente. Em busca de vingança pela exterminação da Casa Atreides, ele se une aos fremen, povo nativo do deserto, para reequilibrar as forças do universo.

O segundo filme apresentou novos personagens como a Princesa Irulan (Florence Pugh) e o sanguinário Feyd Rautha (Austin Butler), duas adições certeiras a um elenco de estrelas já reconhecidas em Hollywood, composto por Zendaya, Javier Barden, Christopher Walken, Josh Brolin, Rebecca Ferguson, Dave Bautista e Stellan Skarsgård.

Seguindo a trajetória do primeiro filme, a nova estreia foi gravada nos desertos de Abu Dhabi e da Jordânia, além dos sets em Budapeste (Hungria) e na Itália.

Onde assistir 'Duna 2' no streaming?

Segundo a Warner Bros. Pictures, "Duna: Parte 2" chega às plataformas de streaming nas versões para aluguel a partir de 16 de abril.

O filme será disponibilizado nas lojas das plataformas Prime Video e Apple TV+. Depois, a tendência é que o longa siga para o catálogo da Max (ainda sem data definida).

Onde assistir o primeiro filme de 'Duna'?

O primeiro longa-metragem da trilogia já está disponível nas plataformas da Max e Prime Video.