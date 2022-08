Onde assistir ao vivo o jogo Palmeiras x Atlético-MG hoje, quarta-feira, 10; veja horário

O Palmeiras recebe o Atlético-MG nesta quarta-feira, 10, às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo. A partida é válida pelas quartas de final da Copa Libertadores da América.

No jogo de ida, Palmeiras e Atlético-MG empataram por 2 a 2, com direito a gol de empate do Palmeiras no fim da partida. Com esse resultado, quem vencer o jogo de hoje se classifica. Sem a regra do gol fora de casa, o que vale é a vitória. Caso o empate persista nos 90 minutos, a vaga será decidida nos pênaltis.

O Galo quer dar o troco no Palmeiras e eliminar o adversário. O Palmeiras quer se manter soberano na Libertadores e buscar o tricampeonato. Os times estão com os mesmos técnicos do confronto do ano passado.

No Brasileirão, o Palmeiras vem de uma vitória contra o Goiás e segue na ponta da tabela. O Galo perdeu do Athletico-PR em casa, completou três jogos sem vencer e terminou a rodada na sétima posição.

Provável escalação do Atlético-MG contra o Palmeiras

Escalação do Atlético-MG: Everson; Mariano, Igor Rabello (Nathan Silva), Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Nacho; Vargas (Ademir), Keno e Hulk

Provável escalação do Palmeiras contra o Atlético-MG

Escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e López

Onde assistir e qual horário do jogo Atlético-MG e Palmeiras ao vivo

O jogo desta quarta-feira às 21h30 entre Atlético-MG x Palmeiras terá transmissão ao vivo no ESPN, Star+ e Facebook Watch.

Próximos jogos do Palmeiras

13/08 - Corinthians x Palmeiras - Brasileirão

21/08 - Palmeiras x Flamengo - Brasileirão

Próximos jogos do Atlético-MG

14/08 - Coritiba x Atlético-MG - Brasileirão

20/08 - Atlético-MG x Goiás - Brasileirão

