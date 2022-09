Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo, hoje, quinta-feira, 8; veja horário

O São Paulo recebe o Atlético GO nesta quinta-feira, 8, às 21h30, no estádio do Morumbi, em São Paulo. A partida é válida pela semifinal do Copa Sul-Americana.

Após os goianos vencerem o jogo de ida por 3 a 1, o tricolor paulista precisa vencer por três gols de diferença para ir para final. Caso o triunfo do São Paulo seja por dois gols de diferença a vaga será decidida nos pênaltis.

O Atlético pode perder por um gol de diferença ou empatar para chegar na sua primeira final de uma competição continental na história.

Pelo histórico do confronto, a torcida do São Paulo pode ter esperança. O time paulista nunca perdeu dos goianos quando jogou em casa. Essa é a primeira vez que os clubes se enfrentam em uma competição mata-mata.

Provável escalação do São Paulo contra o Atlético-GO

Escalação do São Paulo: Felipe Alves, Diego Costa, Ferraresi (Miranda) e Léo; Igor Vinicius, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor, Patrick e Reinaldo; Luciano e Calleri.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do São Paulo



O jogo desta quinta-feira às 21h30 entre São Paulo x Atlético-GO terá transmissão ao vivo no Premiere e SportTV.

Próximos jogos do São Paulo

11/09 - São Paulo x Corinthians - Brasileirão Série A

14/09 - São Paulo x Flamengo - Semifinal da Copa do Brasil

