Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e romance, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. No Star+, estreia de duas séries ambientadas na Austrália: Bem-Vindos à Austrália e Cirurgias e Artimanhas. Já na Netflix, estreia da série documental Cirurgião do Mal.

Bem-Vindos à Austrália (Star+)

A inspiradora aventura épica é a nova e estendida versão do filme de 2008 de Baz Luhrmann, "Austrália", e acompanha Lady Sarah Ashley (Nicole Kidman), uma mulher da aristocracia inglesa que viaja para o outro lado do mundo para enfrentar seu insolente marido e vender “Faraway Downs”, sua fazenda de um milhão de acres localizada no interior da Austrália.

No entanto, após a morte de seu marido, o cruel barão do gado, King Carney (Bryan Brown), planeja tomar suas terras e, para proteger o que lhe pertence, ela deve, relutantemente, se juntar a um vaqueiro durão (Hugh Jackman). Composta por seis episódios, a romântica aventura narrada pelo olhar de Nullah (Brandon Walters), um menino aborígene preso pela draconiana política racial do governo, agora conhecida como “Gerações Roubadas”. Juntos, o trio vive quatro anos que mudam suas vidas, um romance entre Lady Ashley e o vaqueiro, e o inevitável impacto da Segunda Guerra Mundial no norte da Austrália.

Cirurgias e Artimanhas (Star+)

"Cirurgias e Artimanhas" explora a vida dupla de Jack Dawkins, conhecido como o mestre da evasão, o famoso príncipe dos ladrões da história de Charles Dickens, cujos dedos rápidos de batedor de carteiras se tornaram as mãos hábeis de um cirurgião.

Ambientada na Austrália da década de 1850, na movimentada colônia de Port Victory, o passado de Dodger volta para assombrá-lo com a chegada de Fagin, que o atrai de volta ao mundo do crime. Uma ameaça maior ao coração de Dodger é Lady Belle, a filha do Governador, que está determinada a se tornar a primeira cirurgiã da colônia. De assaltos a cirurgias de vida ou morte e as duras realidades do mundo do crime que se cruzam com as classes média e alta, esta é uma história de reinvenção, traição, redenção e amor.

Slow Horses (Apple TV+)

Vencedora do prêmio de Melhor Série Dramática em Língua Inglesa no C21 International Drama Awards de 2022, "Slow Horses" é uma produção de espionagem com humor ácido, que acompanha uma equipe desajustada de agentes da inteligência britânica que atua em uma subdivisão rejeitada do MI5 conhecida carinhosamente como Slough House. Este grupo reúne agentes que falharam em suas missões ou que ninguém suporta.

Na terceira temporada, uma conexão romântica em Istambul ameaça expor um segredo enterrado do MI5 em Londres. Quando Jackson Lamb e a sua equipe de agentes atrapalhados são levados para a luta, descobrem-se envolvidos numa conspiração que ameaça o futuro não só da Slough House, mas do próprio MI5.

Cirurgião do Mal (Netflix)

Ciência, crime, amor e ética se misturam nesta série documental em três partes sobre o cirurgião Paolo Macchiarini. Famoso por supostamente criar os primeiros órgãos de plástico do mundo, o médico agora é acusado de ser uma fraude. Conheça as famílias das vítimas, a ex-noiva e alguns colegas que contam tudo e oferecem acesso exclusivo a revelações bombásticas em busca de justiça.

Ninguém Precisa Acreditar em Mim (Netflix)

Juan Pablo está se preparando para fazer um PhD em Literatura em Barcelona, acompanhado pela namorada, Valentina. Mas antes de sair do México, ele se envolve em uma rede criminosa, que serve de inspiração para escrever o livro que sempre sonhou. Só que isso também enche a vida dele de reviravoltas absurdas e sinistras. Baseado no livro de Juan Pablo Villalobos, com direção de Fernando Frías de la Parra (Não Estou mais Aqui).