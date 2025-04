'O Jardineiro': série da Netflix é baseada em fatos reais? Veja o que se sabe sobre a história

"O Jardineiro", série que vem chamando atenção dos assinantes da Netflix, trouxe um questionamento: o que é ou não real na história?/grifar].

A trama acompanha Elmer, um homem emocionalmente bloqueado desde a infância, que trabalha como jardineiro em um centro de jardinagem que, na verdade, funciona como fachada para um negócio de assassinatos por encomenda, comandado por sua mãe, La China Jurado.

Moldado para ser um matador frio e eficiente, Elmer vive uma reviravolta quando se apaixona por Violeta, uma professora que seria sua próxima vítima. O envolvimento afetivo o coloca em conflito com a missão que lhe foi atribuída, gerando um dilema entre obediência e sentimento, dever e moralidade.

Embora [grifar]não seja inspirada em nenhum caso real, a série se destaca pelo uso de elementos que simulam realismo, como traumas emocionais profundos, relações familiares disfuncionais e conflitos éticos complexos. A combinação de temas densos com uma ambientação crível faz com que muitos espectadores questionem se a história tem alguma ligação com fatos. No entanto, não há registros ou evidências de que a narrativa seja baseada em pessoas ou eventos reais.

A produção é uma obra de ficção desenvolvida pelos roteiristas Miguel Sáez Carral e Isa Sánchez e aposta em uma narrativa original que mistura suspense, drama psicológico e romance.

A relação entre mãe e filho é o eixo emocional da história e reforça o tom psicológico da série. A dinâmica entre eles, marcada por manipulação, controle e ausência de afeto, é construída para sustentar o suspense e o drama ao longo dos episódios. Mesmo com a presença de uma investigação policial, o roteiro opta por não colocar os protagonistas em risco concreto, fortalecendo a ideia de que a obra foca mais no impacto emocional do que na lógica criminal tradicional.

"O Jardineiro" é, acima de tudo, uma ficção construída para parecer real — um thriller moderno que usa a linguagem e os temas do true crime, mas sem qualquer ancoragem em casos históricos.