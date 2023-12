Nomes de bebês mais registrados em 2023 no Brasil: Helena e Miguel lideram; veja lista

Com o final do ano chegando, começam a sair as pesquisas estatísticas de 2023 e as tendências para o próximo 2024. Nessa lista, entra o ranking dos nomes de bebês mais usados no ano, muito aguardado pelas mães e pais prestes a ter filhos ou que pensam nessa possibilidade.

Em 2023, de acordo com o relatório dos Cartórios de Registro Civil do país para a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), os nomes mais populares registrados foram Miguel e Helena.

Para se ter ideia, no Mato Grosso do Sul, esses dois nomes lideram a lista por quatro anos seguidos. E Miguel em específico segue na liderança em todo o Brasil desde 2019, quando foi superado por Enzo Gabriel.

Veja a lista dos nomes de bebês mais populares de 2023

Miguel: 25.584 registros Helena: 23.507 registros Gael: 22.822 registros Theo: 20.172 registros Arthur: 20.113 registros Heitor: 20.033 registros Maria Alice: 19.526 registros Alice: 17.848 registros Davi: 17.350 registros Laura: 17.067 registros

Veja o significado dos nomes de bebês mais populares de 2023

Miguel: é um sinônimo de "quem é como Deus" , um nome sobre força, proteção e liderança Helena: a reluzente”, “a resplandecente”, de origem grega Gael: “belo”, “o que protege” ou “o protegido”, de origem irlandesa Theo: “Deus”, “Deus supremo”, de origem grega Arthur: "urso corajoso" , evoca bravura e força, de origem celta Heitor: " aquele que guarda", "aquele que retém o inimigo", de origem grega Maria Alice: “senhora soberana de linhagem nobre”, de origem hebraica e germânica Davi: "o amado", "querido", "predileto", de origem hebraica Laura: "loureiro", "vitoriosa", "triunfadora", de origem latina

Nomes de filhos de influenciadores ganham espaço

No ranking de todos os nomes, sempre aparecem menções honrosas a personagens de filmes, séries e livros, nomes de pessoas famosas, entre outros. Esse ano, no entanto, os nomes de filhos de influenciadores também ganharam espaço nos cartórios.

“Antes os nomes de personagens de novelas ou mesmo do futebol eram naturalmente destaque nos rankings, mas agora têm sido substituídos pelo fenômeno dos influenciadores digitais“, afirmou Gustavo Fiscarelli, presidente da Arpen-Brasil.