Netflix lança episódio extra de Sandman; saiba como assistir

Cerca de duas semanas após o lançamento da primeira temporada de Sandman, a Netflix soltou um episódio surpresa da série nesta sexta-feira, 19.

A história é baseada nos quadrinhos da DC Comics escritos por Neil Gaiman. A temporada, que vem sendo bastante aclamada por fãs da HQ e pelos críticos, conta com Tom Sturridge como protagonista além de participações de Gwendoline Christie, Kirby Howell-Baptiste e Jenna Coleman.

Duas histórias diferentes e dois seres que cruzam o caminho de Morpheus: uma gata siamesa que sonha com um novo mundo e um escritor em busca de inspiração.

"Sonho de mil gatos/Calíope" já está disponível na Netflix. Ele pode ser encontrado na 1ª temporada como o episódio 11 de Sandman.

From the mind of Neil Gaiman, a two-part bonus episode of THE SANDMAN, featuring the stories "A Dream of a Thousand Cats" and "Calliope," is now streaming only on Netflix. pic.twitter.com/0z71QUNStG

— The Sandman (@Netflix_Sandman) August 19, 2022