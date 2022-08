“Wandinha”: Netflix exibe teaser da série que faz referência a Família Addams

A série “Wandinha”, que será produzida pela Netflix, teve seu teaser divulgado pela plataforma na última quarta-feira, 17. Produção dirigida por Tim Burton, ela faz referência a famoso clássico do cinema A Família Addams, de 1991.

Uma matéria exclusiva da revista Vanity Fair, reuniu Catherine Zeta-Jones (Mortícia), Jenna Ortega (wandinha), Luis Guzmán (Gomes) e Isaac Ordonez (Pugsley). Os quatro irão estrelar a série que tem previsão já para este segundo semestre.

Nesta versão do streaming, Wandinha é uma adolescente no Ensino Médio mais independente, que tenta, inclusive, ser mais livre da figura da mãe. “O relacionamento que paira ao longo da temporada é realmente Wandinha com Morticia”, diz Alfred Gough, um dos criadores da série, junto com Miles Millar, à "Vanity Fair". “Como você sai da sombra de uma mãe tão glamourosa quanto Mortícia?”

Confira o teaser

Quando irá estrear a série Wandinha na Netflix?

O Netflix ainda não divulgou uma data para estreia, porem a previsão é de que seja ainda neste segundo semestre.

A Familia Addams

Em 1991 o filme 'A Família Addams', protagonizado por Anjelica Huston no papel de Morticia e Raul Julia como Gomez, reviveu o interesse pelos personagens e rendeu duas sequências, em 1993 e 1998.

Em 2010 os Addams chegaram a Broadway em um musical que esteve em cartaz até o último dia 31 de dezembro e contou com a atriz Brooke Shields como Morticia.

