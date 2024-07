Doença de Newcastle: Mapa notifica Organização Mundial da Saúde Animal sobre fim da doença

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) notificou nesta quinta-feira, 25, a Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) sobre a conclusão do foco da doença de Newcastle (DNC). Com a medida, o governo brasileiro aguarda que os países importadores levantem a suspensão para que os embarques de carnes de aves e seus produtos possam ser retomadas completamente.

Na sexta-feira, 19, a pasta decidiu aplicar um autoembargo após a confirmação de um caso de DNC em uma ave de uma granja em Anta Gorda, Rio Grande do Sul. Além disso, o Mapa declarou estado de emergência zoossanitária no estado do Rio Grande do Sul, que vale por um prazo de 90 dias.

Na quarta-feira, 24, o Mapa atualizou os protocolos em relação à DNC e reduziu a abrangência da área de emergência zoossanitária no estado do Rio Grande do Sul para os municípios de Anta Gorda, Doutor Ricardo, Putinga, Ilopolis e Relvado — as medidas de controle e vigilância no raio de 10 km da ocorrência do foco seguem sendo executadas pelas equipes federal e estadual.

Na atualização da pasta, China, Argentina e México continuam com restrições de exportação para todo o Brasil. No entanto, no estado do Rio Grande do Sul, as restrições se limitam aos países Bolívia, Chile, Cuba, Peru e Uruguai.

Para os protocolos sanitários, países como África do Sul, Albânia, Arábia Saudita, Canadá, Cazaquistão, Coreia do Sul, Egito, Filipinas, Hong Kong, Índia, Israel, Japão, Jordânia, Kosovo, Macedônia, Marrocos, Maurício, Mianmar, Montenegro, Namíbia, Paquistão, Polinésia Francesa, Reino Unido, República Dominicana, Sri Lanka, Tailândia, Taiwan, Tadjiquistão, Timor Leste, Ucrânia, União Europeia, União Econômica Euroasiática, Vanuatu e Vietnã seguem as regras de zona de restrição ou raio de 50 km do foco identificado.

O Mapa também reforçou em nota que a população não deve se preocupar e pode continuar consumindo carne de frango e ovos, inclusive da própria região afetada.

De acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) da Esalq/USP, se a suspensão das exportações exceder 21 dias, pode haver um aumento acentuado da disponibilidade interna da proteína, acompanhado por fortes quedas de preços, o que tem potencial de afetar a relação de competitividade com as concorrentes bovina e suína — o Brasil é o maior exportador global da carne de frango.

No segundo trimestre de 2024, os embarques aumentaram 12,1% em relação ao primeiro trimestre do ano e 4,1% em comparação com o período de abril a junho do ano passado, de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) analisados pelo Cepea.

A doença de Newcastle é transmitida para humanos?

Segundo a OMSA, a DNC é uma doença viral contagiosa que afeta várias espécies de aves, assim como répteis e mamíferos, e até mesmo o homem. A infecção ocorre quando há determinados critérios de virulência, incluindo o índice de patogenicidade intracerebral e a presença de múltiplos aminoácidos básicos.

A principal forma de transmissão do vírus da doença de Newcastle ocorre por meio de aerossóis, que são pequenas partículas no ar provenientes de aves infectadas. Além disso, o vírus pode ser transmitido por meio de produtos contaminados, como equipamentos e alimentos que tiveram contato com aves doentes.