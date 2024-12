Homem encontra espada viking do século 10 em rio da Polônia; veja imagens

Quem tira um domingo de Sol e escolhe mergulhar em um rio talvez espere encontrar algas, peixes e outros espécimes marinhos. Não o caso para Szczepan Skibicki, funcionário do Museu do Exército em Bialystok, na Polônia: em um mergulho nas águas do rio Supraśl, durante o dia de folga em agosto de 2022, ele encontrou uma espada viking do século 10.

Skibicki reconheceu o valor histórico enquanto nadava na área. Depois de recuperá-la, dois anos depois, a espada passou a integrar o acervo do museu e já é considerada uma descoberta única na história arqueológica do país. “A cerca de 120 cm de profundidade, avistei um objeto interessante, que acabou sendo uma espada. Essa foi a primeira e última vez que gritei de felicidade embaixo d'água!”, comentou ele durante a descoberta, publicada no Facebook do Museu.

Segundo pesquisadores, a espada foi datada entre o final do século 9 e o início do século 10 d.C., com base na análise da forma e no design do punho. Apenas três ou quatro espadas semelhantes foram encontradas na Polônia até hoje, o que reforça a raridade e importância da peça.

Após séculos enterrada nos sedimentos do rio, a espada foi transferida para um ambiente úmido e controlado que garantiu a conservação antes da peça ser exposta.

Usada em batalhas

Uma análise detalhada da lâmina revelou microfissuras, arranhões e lascas que indicam uso em combates. “É muito provável que a espada tenha chegado aqui com alguém importante. Uma peça como essa não se perde facilmente”, explicou Robert Sadowski, diretor do museu, na publicação.

A teoria mais aceita pelos pesquisadores é que o artefato foi perdido durante uma batalha no rio. É possível que a espada tenha caído na água junto com seu dono, e permaneceu preservada nos sedimentos por séculos.

Ela será exibida ao lado de outra espada, encontrada na década de 1970, também preservada no Museu do Exército de Białystok. Ambas ajudam a reconstituir aspectos da presença viking na região e seu impacto na história medieval da Polônia.