Facebook virou TikTok? plataforma atualiza Reels e adota recursos de vídeos curtos

A Meta anunciou atualizações nos Reels do Facebook, incluindo melhorias no algoritmo de recomendações, que agora identifica mais rapidamente os interesses dos usuários e mostra vídeos mais recentes e relevantes. De acordo com informações do site The Verge, o foco está em aumentar o engajamento e competir com outras plataformas de vídeos curtos, como o TikTok.

Segundo a empresa, a atualização permite que usuários vejam 50% mais Reels de criadores publicados no mesmo dia, aumentando a exposição de conteúdos novos.

Outra novidade são as “bolhas de amigos”, que indicam quando um amigo curtiu um Reels. As bolhas aparecem no canto inferior esquerdo do vídeo e permitem iniciar um bate-papo privado com o usuário para comentar sobre o conteúdo.

A Meta afirma que recursos como esse resgatam elementos centrais da experiência original do Facebook, aproximando usuários e reforçando a interação social na plataforma.

Impacto nos vídeos

O aprimoramento do sistema de classificação de vídeos já resultou em mais de 20% de aumento no tempo gasto em vídeos na plataforma em relação ao ano anterior, segundo o último relatório de lucros da Meta.

Em junho, a empresa anunciou que todos os vídeos do Facebook seriam transformados em Reels e que as restrições de duração desses vídeos seriam eliminadas, permitindo conteúdos mais longos e flexíveis.