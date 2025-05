Dix, flop, old, delulu, cringe: o que significam as palavras mais usadas pela geração Z

Nascida entre 1997 e 2012, a Geração Z cresceu cercada por telas, Wi-Fi e notificações. Isso mexeu com tudo: do jeito que fala ao que espera de uma marca ou chefe.

Com mil abas abertas (na mente e no navegador), os jovens gostam do que é rápido, direto e que entrega alguma recompensa — nem que seja um meme novo no meio do dia.

A linguagem também entrou nessa dança. Palavras como “old”, “delulu” e “juro” viraram códigos secretos para expressar tudo, de vergonha alheia a sonhos impossíveis (mas estilosos).

Essas gírias não nascem em dicionários, mas no feed. TikTok, Reddit e Instagram são os escritórios de criação não oficiais da Z, onde cada expressão pega, viraliza e muda de sentido em três cliques.

No fim das contas, falar “Zês” é quase como aprender um novo idioma — só que com menos regras e mais emojis.

Confira o significado das expressões da Gen Z: