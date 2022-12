Loja da Havan pega fogo em Vitória da Conquista (BA); veja vídeo

Na manhã desta quarta-feira, 28, uma unidade da Havan em Vitória da Conquista (BA) foi atingida por um incêndio.

Gravações que mostram a construção sendo consumida pelo fogo viralizaram nas redes sociais. A loja não estava em funcionamento durante o incêndio e não há feridos.

Segundo nota da assessoria: "A Havan informa que um incêndio atingiu a megaloja de Vitória da Conquista (BA), na manhã desta quarta-feira, 28. No momento em que as chamas iniciaram, a loja ainda estava fechada. Não houve feridos. O Corpo de Bombeiros já está no local para controlar o fogo e a causa do incidente será apurada em seguida pelas autoridades competentes".

Veja vídeos:

Atenção: Incêndio na Loja da Havan em Vitória da Conquista, Bahia. pic.twitter.com/U0sp0FrBVE — Blog do Marcelo (@blogdomarcelo) December 28, 2022